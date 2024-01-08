2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم، تسجيل 477 مبايعة بقيمة 1.66 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 674.53 مليون درهم، و431 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 983.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138.65 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة، تليها مبايعة بقيمة 47.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 46.87 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 183.71 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 54.32 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 430.56 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 60.74 مليون درهم.