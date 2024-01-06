2.7 تريليون درهم القيمة السوقية لأكبر 16 شركة وطنية مُدرجة

بلغت رسملة أكبر 16 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية، نحو 2.7 تريليون درهم مع بداية العام الجديد 2024، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى نحو ستة تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، من مستوياتها البالغة حالياً أكثر من 3.6 تريليونات درهم. ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات (وام)، استحوذت 16 شركة مدرجة على نحو 74%، أو ما يعادل 2.709 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.656 تريليونات درهم، مع ختام تعاملات جلسة أول من أمس.

وجاءت شركة «العالمية القابضة» في الصدارة بوصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 897.5 مليار درهم، بما يعادل 24.5% من رسملة الأسواق المحلية، ثم «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) بقيمة سوقية تزيد على 369.9 مليار درهم وبحصة 10.1%، ثم «أدنوك للغاز إل سي» بنحو 238.6 مليار درهم، تمثّل 6.5% من إجمالي رسملة الأسواق المحلية. ووصلت القيمة السوقية لشركة «ألفا ظبي القابضة» إلى نحو 187.2 مليار درهم تعادل حصة بنحو 5.12%، ثم شركة «إي آند» (اتصالات سابقاً) بقيمة سوقية 169 مليار درهم بحصة 4.62%، ثم بنك «أبوظبي الأول» 153.3 مليار درهم تعادل ما نسبته 4.2%، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 124.5 مليار درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 110.5 مليارات درهم.

وبلغت القيمة السوقية لشركة «بروج بي إل سي» أكثر من 74.5 مليار درهم، و«إعمار العقارية» 68.1 مليار درهم، و«أبوظبي التجاري» 64.6 مليار درهم، و«بيور هيلث القابضة» 62 مليار درهم، و«أدنوك للحفر» 60 مليار درهم، و«أدنوك للتوزيع» 45.7 مليار درهم، و«دبي الإسلامي» 41.7 مليار درهم، و«الدار العقارية» 41.6 مليار درهم.

وتعززت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ العام الماضي، مدعومة بشكل رئيس بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة التي شملت «أدنوك للغاز» و«بريسايت»، و«الأنصاري للخدمات المالية»، و«أدنوك للإمداد» و«تاكسي دبي»، و«إنفستكورب كابيتال» لخدمات رأس المال، ومجموعة «فينيكس» و«بيورهيلث».

وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يربو على 444.5 مليار درهم في العام الماضي، لترتفع الرسملة السوقية من 3.206 تريليونات درهم في نهاية عام 2022، وصولاً إلى 3.651 تريليونات درهم نهاية عام 2023.

444.5 مليار درهم مكاسب رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في 2023.