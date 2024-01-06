الأسهم المحلية تربح 5 مليارات درهم في 4 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تعاملات أول أربع جلسات من العام الجديد، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو خمسة مليارات درهم، وسط تركيز المستثمرين على الأسهم القيادية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.652 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر 2023، إلى 3.657 تريليونات درهم بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر جلسة تداول من الأسبوع الأول من العام الجاري والذي بدأت تعاملاته الثلاثاء الماضي بعد عطلة رأس السنة.

وتوزعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بواقع 2.959 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و697.24 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي 0.7%، أو ما يوازي 28.2 نقطة ليرتفع من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر 2023، إلى مستوى 4087.99 نقطة في نهاية جلسة الجمعة ليختتمها بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 0.86%، أو ما يعادل 82.9 نقطة، ليصعد من مستوى 9577.85 نقطة في نهاية آخر جلسات ديسمبر الماضي، إلى نحو 9660.75 نقطة في نهاية جلسة أمس. وعلى المستوى اليومي، صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.11%، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة طفيفة بلغت 0.016%. واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.098 مليار درهم، موزعة بواقع 915.886 مليون درهم في سوق أبوظبي، و182.7 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 286.72 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.29 ألف صفقة.