1721 مبايعة عقارية في دبي بـ 4.49 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5.8 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 1721 مبايعة بقيمة 4.49 مليارات درهم، منها 114 مبايعة لأراض بقيمة 1.36 مليار درهم، و1183 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.13 مليارات درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 779.4 مليون درهم، منها 53 رهناً لأراض بقيمة 109.85 ملايين درهم، و273 رهناً لفلل وشقق بقيمة 669.54 مليون درهم، كان أهمها في منطقة الحمرية بقيمة 125 مليون درهم، وأخرى في منطقة منخول بقيمة 52.15 مليون درهم. وشهدت الهبات، تسجيل 98 هبة بقيمة 616.75 مليون درهم، أهمها سجلته منطقة الثنية الرابعة بقيمة 101.25 مليون درهم، وثانية في منطقة برج خليفة بقيمة 68.03 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.33 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تلتها مبايعة بقيمة 113.9 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 65.26 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة «مدينة هند 4»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 20.57 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 311.64 مليون درهم، وثالثة في منطقة «سيح شعيب 1» بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 15.95 مليون درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 110.01 ملايين درهم بمنطقة الثنية الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعتان في منطقة نخلة جميرا، الأولى بقيمة 62 مليون درهم، والثانية بـ56.4 مليون درهم.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 170 مبايعة بقيمة 163.95 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 119 مبايعة بقيمة 286.11 مليون درهم وثالثة في منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 81 مبايعة بقيمة 138.74 مليون درهم.