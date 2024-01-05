تصرفات عقارات دبي تتجاوز ملياري درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم، منها 25 مبايعة لأراضٍ بقيمة 336.38 مليون درهم، و527 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.34 مليار درهم، فيما سجلت الرهون 340.21 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 27 هبة بقيمة 80.02 مليون درهم.

وجاءت أهم ثلاث مبايعات للأراضي بقيمة 65.26 مليون درهم و42.2 مليون درهم و23.59 مليون درهم في منطقة «نخلة جبل علي»، في حين سجلت منطقة «نخلة جميرا» أهم مبايعات الشقق والفلل، بقيمة 46 مليون درهم.