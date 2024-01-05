«دبي المالي» يقترب مجدداً من أعلى مستوى في 3 أشهر

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء بختام ثالثة جلسات العام الجديد، حيث نجح سوق دبي المالي في التحليق مقترباً من أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر، بمكاسب سوقية ناهزت 7.9 مليارات درهم.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.66 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس الخميس، موزعة بواقع 2.96 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و697.305 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.24% أو ما يعادل 9.77 نقاط، ليغلق عند 4087.35 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته منذ مطلع أكتوبر الماضي، بينما انخفض مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.67%، ليغلق عند 9650.1 نقطة.

من جهة أخرى، أعلن سوق دبي المالي عن انضمام شركة «تاكسي دبي» إلى المؤشر العام للسوق، والمؤشر الإسلامي، ومؤشر قطاع الصناعة. وأضاف «السوق» في تعميم له، أن الانضمام للمؤشرات الثلاثة سيتم اعتباراً من الثامن من يناير الجاري. ورحّب سوق دبي في ديسمبر الماضي بالإدراج الناجح لشركة تاكسي دبي، الذي يُعد ثاني اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي لعام 2023.

وشهد إدراج «تاكسي دبي» طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم، ما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ130 ضعفاً. وجمع الاكتتاب 1.2 مليار درهم، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 4.6 مليارات درهم، فيما بلغ سعر الطرح النهائي 1.85 درهم للسهم.