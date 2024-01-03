منافذ للتجزئة تتيح البيع بالتقسيط.. وتطوير بطاقات «الولاء» لجذب المستهلكين

قال مستهلكون إن الفترة الراهنة تشهد تنافساً كبيراً بين منافذ البيع لجذب المستهلكين للشراء من فروع المنافذ أو من منصاتها الإلكترونية، تزامناً مع بداية العام الجديد وزيادة عدد المنافذ وتنوّعها، وتصاعد المنافسة مع مواقع التجارة الإلكترونية، ما أدى إلى مزايا وتسهيلات في صالح المستهلكين.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه المزايا والتسهيلات تتركز في البيع بالتقسيط لمدد تصل إلى عام كامل، وبيع مئات العلامات التجارية بأقل الأسعار في السوق، وتطوير بطاقات الولاء لإتاحة استخدامها للعائلة كلها والشراء بها افتراضياً، بعد أن كان الشراء مقتصراً على صاحب البطاقة فقط، ومن الفروع مباشرة.

وقال مسؤولا منافذ بيع إن المنافسة تشتد بين المنافذ، خصوصاً في بداية العام الجديد لتحقيق زيادة في المبيعات عامة، وتنشيط البيع على السلع المرتفعة الأسعار التي يصعب شراؤها دفعة واحدة، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المزايا والتسهيلات لدعم ولاء وثقة المستهلكين، تزامناً مع تنامي عمليات الشراء عبر المنصات الإلكترونية.

جذب المستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك، عمر الشامي: «إن الفترة الراهنة تشهد تنافساً كبيراً بين منافذ البيع لجذب المستهلكين للشراء، سواء من فروع المنافذ أو من منصاتها الإلكترونية، ما أدى إلى مزايا تصب في صالح المستهلكين».

وأضاف أن منافذ أتاحت البيع بالتقسيط على أربعة أقساط من دون فوائد ومن دون رسوم على كل السلع لديها، بالتعاون مع بعض التطبيقات الخاصة بالتقسيط، أسوة ببعض المحال التجارية، كما طورت منافذ، بطاقات الولاء الخاصة بها، وأتاحت استفادة العائلة كلها من البطاقة ومزاياها، بعد أن كان مقتصراً سابقاً على صاحب البطاقة فقط، كما طرحت منافذ جوائز تصل إلى ثلاثة ملايين درهم في سحوبات للمشترين.

وقال المستهلك، نائل شهاب: «إن الفترة الراهنة تشهد تنافساً كبيراً بين منافذ البيع لجذب المستهلكين للشراء سواء من فروعها أو من منصاتها الإلكترونية، ما أدى إلى مزايا للمستهلكين.

وأوضح أن منافذ قررت بيع مئات المنتجات من علامات تجارية معينة من سلع أساسية واستهلاكية، على رأسها علامات من البيض والأرز والألبان والحليب، والمناديل الورقية والمنظّفات والمياه بأسعار تعد الأرخص في السوق، كما طرحت منافذ خيار التقسيط من دون فوائد لفترات تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل إلى عام كامل على بعض السلع، مثل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنزلية، مع عدد يراوح بين خمسة وثمانية مصارف رئيسة، عبر الشراء عن طريق البطاقات الائتمانية لهذه المصارف.

ورأت المستهلكة، أمينة محمد، أن الفترة الراهنة تشهد تنافساً بين منافذ بيع لجذب المستهلكين للشراء من فروع المنافذ أو منصاتها الإلكترونية، ما أسهم في طرح مزايا عدة للمستهلكين.

وأضافت أن منافذ ركزت على تطوير بطاقات الولاء الخاصة بها، عبر إتاحة مزايا إضافية لها، فضلاً عن كسب نقاط في كل عملية شراء، مثل الحصول على خصومات إضافية وعروض حصرية خاصة بحاملي هذه البطاقات، كما استبدلت منافذ عدد النقاط بخفض مبالغ متزايدة من الفاتورة، وأتاحت الشراء بها إلكترونياً من خلال تطبيق المنفذ، وهو ما كان غير مسموح به سابقاً، حيث كان مسموحاً باستخدامها فعلياً فقط في فروع المنافذ.

زيادة المبيعات

من جهته، قال المسؤول في أحد منافذ البيع، علي داود: «إن المنافسة تشتد بين المنافذ خصوصاً مع بداية العام الجديد، لتحقيق زيادة أكبر في المبيعات، سواء للشراء مباشرة من الفروع أو عبر منصاتها الإلكترونية»، مشيراً إلى أن «المنافسة بين المنافذ والمنصات الإلكترونية جعلت المنافذ تتيح مزايا أكثر للمستهلكين من فترة إلى أخرى».

وتوقع أن «تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المزايا والتسهيلات لدعم ولاء وثقة المستهلكين، تزامناً مع تزايد عدد المنافذ وتنوعها وتنامي عمليات الشراء عبر المنصات الإلكترونية».

من جانبه، قال المسؤول في منفذ آخر، حسن رزق: «إن منافذ لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى تنشيط المبيعات خصوصاً على بعض السلع المرتفعة الأسعار التي يصعب شراؤها دفعة واحدة، مثل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، عبر بعض المبادرات التسويقية مثل التقسيط بالاتفاق مع مصارف عدة لتوسيع الخيارات أمام المستهلكين، كما دعمت مزايا بطاقات الولاء كعنصر تتميز به عن بعض المنصات الإلكترونية».

ونوّه بأن تصاعد المنافسة بين المنافذ في ضوء تزايد أعدادها وتنوعها، فضلاً عن المنافسة مع المنصات الإلكترونية، يؤدي إلى مزيد من التسهيلات والمزايا للمستهلكين خلال الفترة المقبلة.