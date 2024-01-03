طرح بنتهاوس للبيع بدبي مقابل 600 مليون درهم

أعلنت مجموعة "إميرالد بالاس جروب" المالكة لفندق "رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز" الفاخر عن طرح "البنتهاوس آر 1" (Penthouse R1) الذي يُعدّ أكبر بنتهاوس من نوعه في دبي للبيع مقابل 600 مليون درهم إماراتي.

ويشغل البنتهاوس فائق الفخامة المستويات العلوية الثلاثة وسطح فندق "رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز" في نخلة جميرا في دبي التي تُعدّ إحدى أكثر المناطق رُقيّاً في الإمارة، ويمتدّ على مساحة مبنيّة تبلغ 77,707 قدم مربّع، ما يجعله علامة فارقة جديدة في تاريخ العقارات في دبي. ويضع هذا البنتهاوس معياراً جديداً للحياة العصرية، حيث يضمّ ثماني غرف نوم مُصممة بعناية وطاولة طعام فاخرة تتسع لـ 20 شخصاً، وباراً مجهزاً بشكل أنيق، ومجموعة من وسائل الراحة الراقية، ليُوفّر أسلوب حياة مميّز.



وتعتزم الشركة تسليم هذا البنتهاوس الاستثنائي الذي صُمِّم بالتعاون مع شركة "يوديزين" العالمية الرائدة في مجال التصميم، خلال 15 شهراً من تاريخ الحجز.

وقال سيران جورجي، نائب رئيس مجموعة "إميرالد بالاس جروب" ومدير المبيعات في فندق "رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز": "يُمثّل هذا البنتهاوس مزيجاً استثنائياً يجمع بين الابتكار المعماري واللمسات الراقية. وصُمِّم هذا الصرح المميّز ليتخطّى حدود المألوف ويُوفر أسلوب حياة تمتزج فيه الأناقة والراحة. ويكتسب طرح هذا البنتهاوس الفاخر أهمية استثنائية، نظراً للمكانة التي تحتلّها دبي في سوق العقارات العالمية والطلب المتزايد على العقارات الفاخرة بين العديد من أصحاب الثروات الكبيرة. ونؤمن أنّ بيع هذا المسكن الفاخر سيُشكل علامة بارزة أخرى في تاريخ القطاع العقاري في دبي، ونتطلع إلى مساهمة أكبر في نمو هذا القطاع".

وتُعدّ هذه الوحدة الفاخرة "البنتهاوس آر 1" (Penthouse R1) تُحفةً فنية فريدة تمثّل مزيجاً فريداً بين الفخامة والأناقة، كما يُعدّ خير مثال على الإتقان والتشطيبات عالية الجودة. ويمتاز هذا الصرح بمزيج من العناصر الجمالية المعاصرة والأناقة. ويتميّز بمصعد خاص يفتح مباشرة على الردهة الرئيسية في الطابق الأول، ما يُضفي لمسةً من الرقي إلى تصميمه. ويمتاز البنتهاوس بغرفة طعام ضخمة مع مطبخ مُصمّم وفق طراز تيبانياكي الياباني العريق، ما يُثري تجربة الإقامة فيه. وبالإضافة إلى ذلك، تُتيح منطقة الجلوس الواسعة وصولاً مباشراً إلى الترّاس المركزي الذي يُعدّ مساحةً مثاليةً تتسع لمئات الضيوف للاستمتاع بأفضل الاطلالات على الخليج العربي وأفق مدينة دبي.