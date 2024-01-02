«دبي المالي» إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء في ختام أولى جلسات العام الجديد، حيث نجح سوق دبي المالي في التحليق لأعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر، بمكاسب سوقية ناهزت 2.9 مليار درهم.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.641 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.95 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و690.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.77% أو ما يعادل 31.25 نقطة، ليغلق عند 4091.05 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ السادس من أكتوبر الماضي، ومواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي.

وصعد المؤشر بالتزامن مع ارتفاع سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 14.8% بالحد الأقصى، وارتفاع سهم «دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان» بنسبة 10.6%، و«سلامة للتأمين» بنسبة 8.7%، فيما ارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.76% عند 7.98 دراهم، وبتداولات قاربت 73.86 مليون درهم.

وارتفع أيضاً سهم «أمانات القابضة» بنسبة 5% عند 1.26 درهم، بتداولات قاربت 63.47 مليون درهم، في حين صعد سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.39% عند 5.8 دراهم، وبتداولات بلغت 28.84 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.1%، ليغلق عند 9588 نقطة مع ارتفاع سهم «مجموعة ملتیبلاي» بنسبة 0.6% عند 3.2 دراهم، وارتفاع سهم «أدنوك للإمداد» بنسبة 6.3% عند 4.07 دراهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ إدراجه، وبتداولات تجاوزت 16 مليون سهم.

كما ارتفع سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 2.3%، وصعد «سهم منازل القابضة» بنسبة 0.9% عند 0.353 درهم.