1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 191 مبايعة بقيمة 972.21 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 438.7 مليون درهم و157 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 533.51 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.33 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 12.25 مليون درهم في منطقة الوصل تلتها مبايعة بقيمة 11.71 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 68.46 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 6.67 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 11.05 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 56.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 32.3 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 85.48 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 16.11 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 13.93 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 117.65 مليون درهم منها 28 رهن أراضي بقيمة 32.3 مليون درهم و53 رهن فلل وشقق بقيمة 85.35 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة العوير الأولى بقيمة 14.95 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 8.72 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 249.47 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة عيال ناصر بقيمة 46.5 مليون درهم