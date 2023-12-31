دبي تستحوذ على 59% من إجمالي التراخيص في الدولة خلال 2023

أفاد السجل الاقتصادي الوطني بتسجيل أكثر من 800 ألف ترخيص تجاري للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة بنهاية عام 2023.

وأوضحت أحدث بيانات للسجل الاقتصادي الوطني، أن دبي استحوذت على نحو 59% من إجمالي التراخيص في الدولة، بإجمالي 470.5 ألف ترخيص، منها 79% عبر دائرة الاقتصاد والسياحة، والبقية في المناطق الاستثمارية. وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة الحصة الأكبر من التراخيص التجارية الممنوحة في الإمارة عبر الدائرة، بإجمالي أكثر من 139 ألف ترخيص، تليها الشركات الفردية بحصة بلغت نحو 87 ألف ترخيص، تليها شركات الشخص الواحد بإجمالي 85.5 ألف شركة، ثم الشركات المدنية بإجمالي أكثر من 56 ألف ترخيص، فضلاً عن 1505 تراخيص للشركات الأجنبية، ونحو 319 ترخيصاً للشركات الخليجية في الإمارة.

ووفقاً للسجل الاقتصادي الوطني، فقد بلغت حصة التراخيص المسجلة في إمارة أبوظبي 19.2% من إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الدولة، بإجمالي 154.3 ألف ترخيص، وجاءت 94% عبر دائرة التنمية الاقتصادية، وبقية التراخيص من خلال سلطات المناطق الاستثمارية. وسجلت الشركات الفردية، الحصة الأكبر في أبوظبي بإجمالي 75.2 ألف ترخيص، بينما بلغت حصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة 25.4 ألف ترخيص، وجاءت الشركات الجامعة بين المسؤولية المحدودة والشخص الواحد 22.6 ألف ترخيص، وسجلت شركات الشخص الواحد 5623 ترخيصاً، وجاءت تالياً بقية أنواع الشركات.

وجاءت إمارة الشارقة ثالثاً بحصة 12.4% من إجمالي التراخيص الممنوحة في الدولة، بإجمالي نحو 99 ألف ترخيص. وجاءت الشركات الفردية المسجلة عبر الدائرة الاقتصادية أولاً بإجمالي نحو 40 ألف ترخيص، وأكثر من 16 ألف ترخيص للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ونحو خمسة آلاف ترخيص لشركات الشخص الواحد، تليها بقية الأنواع.

ووفقاً للبيانات، سجلت التراخيص الممنوحة في إمارة رأس الخيمة 6.7% من إجمالي التراخيص في الدولة، بـ53.2 ألف ترخيص، وكانت الحصة الأكبر منها بأكثر من 61% في المناطق الاستثمارية، ونحو 39% أصدرت عبر الدائرة الاقتصادية حتى نهاية العام.

وسجلت الفجيرة نحو 13.7 ألف ترخيص، 97% منها عبر دوائرها الاقتصادية والبقية في المناطق الاستثمارية الحرة، بينما تم تسجيل نحو 3365 ترخيصاً في أم القيوين خلال عام 2023.

• %79 من التراخيص في دبي صدرت عبر دائرة الاقتصاد والسياحة والبقية في المناطق الاستثمارية.