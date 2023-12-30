31.3 مليار درهم قيمة 212 صفقة كبيرة منفذة على الأسهم في 2023

شهدت أسواق الأسهم المحلية، خلال العام الجاري 2023، تنفيذ 212 صفقة كبيرة ومباشرة على 39 شركة مدرجة لعدد 4.046 مليارات سهم، بقيمة ناهزت 31.3 مليار درهم.

واستناداً إلى بيانات رسمية، حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات (وام) من الأسواق، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة بواقع 140 صفقة، تم تنفيذها على 2.236 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 28.5 مليار درهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 72 صفقة على 1.81 مليار سهم، بقيمة 2.69 مليار درهم.

وجرى تنفيذ الصفقات على أسهم 19 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي: «العالمية القابضة»، و«الدار العقارية»، و«العربي المتحد»، و«الفا ظبي»، و«الواحة كابيتال»، و«أدنوك للغاز»، و«الفجيرة الوطني»، و«بنك أم القيوين الوطني»، و«إشراق للاستثمار»، و«البحيرة الوطنية للتأمين»، و«الخليج للمشاريع الطبية»، و«العين للتأمين»، و«الوثبة للتأمين»، و«انفيكتوس للاستثمار»، و«حياة للتأمين»، و«أم القيوين للاستثمارات»، و«غذاء القابضة»، و«ملتيبلاي» و«أبوظبي الإسلامي».

بينما تم تنفيذ الصفقات في سوق دبي المالي على أسهم 20 شركة مدرجة، وهي: «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«إعمار العقارية»، و«اكتتاب القابضة»، و«سلامة للتأمين»، و«العربية للطيران»، و«بنك الإمارات للاستثمار»، و«بنك السلام»، و«دبي التجاري»، و«بي إتش إم كابيتال»، و«تعليم»، و«تكافل الإمارات»، و«دبي للاستثمار»، و«الإمارات ريم للاستثمار»، و«الإسمنت الوطنية»، و«الخليج للملاحة»، و«الرمز كوربرويشن»، و«الصقر للتأمين»، و«أمانات القابضة»، و«شعاع كابيتال».

سوق أبوظبي

وحاز سهم «العالمية القابضة» القيمة الأكبر من الصفقات المنفذة في سوق أبوظبي، خلال العام الجاري، بعد تنفيذ 50 صفقة كبيرة بقيمة 18.66 مليار درهم، على 46.63 مليون سهم، توزعت بواقع 44 صفقة في ديسمبر الجاري، بقيمة 4.45 مليارات درهم، وصفقة في مايو بنحو 269.9 مليون درهم، وثلاث صفقات في مارس بقيمة 9.5 مليارات درهم، وصفقة في فبراير بقيمة 1.04 مليار درهم، وصفقة في يناير بقيمة 3.37 مليارات درهم.

وجاء في المرتبة الثانية «الفا ظبي القابضة»، بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين في ديسمبر الجاري، بقيمة جاوزت 3.59 مليارات درهم لعدد 139.1 مليون سهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد أن شهد في مايو تنفيذ ثلاث صفقات بقيمة 2.517 مليار درهم لعدد 276.5 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بعد تنفيذ أربع صفقات في فبراير بقيمة 1.15 مليار درهم، لعدد 279.8 مليون سهم، و«غذاء القابضة» حيث شهد تنفيذ صفقتين، الأولى في مارس بقيمة 533 مليون درهم لعدد 6.5 ملايين سهم، والثانية في مايو بقيمة 29.06 مليون درهم لعدد 675.9 ألف سهم.

وشهد سهم «أدنوك للغاز» تنفيذ 29 صفقة كبيرة لعدد 75.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية 178.5 مليون درهم، شملت 10 صفقات في 28 مارس بقيمة 98.4 مليون درهم، و10 صفقات في 29 مارس بقيمة 37.5 مليون درهم، وثماني صفقات في أبريل بقيمة 32.4 مليون درهم، وصفقة واحدة في مايو بقيمة ناهزت 10 ملايين درهم.

وتم تنفيذ صفقة كبيرة على «الدار العقارية» لعدد 52.7 مليون سهم، بقيمة 285.7 مليون درهم.

8 صفقات

وفي القطاع المصرفي، جرى تنفيذ ثماني صفقات على «بنك أم القيوين الوطني» على 219.9 مليون سهم، بقيمة 394.9 مليون درهم، منها سبع صفقات خلال ديسمبر الجاري بقيمة 359.9 مليون درهم، وصفقة في أغسطس بأكثر من 35 مليون درهم، كما شهد «بنك الفجيرة الوطني» تنفيذ صفقتين بقيمة 200.7 مليون درهم خلال ديسمبر، كما شهد «البنك العربي المتحد» خلال يوليو تنفيذ خمس صفقات لعدد 185.8 مليون سهم، بقيمة 226.8 مليون درهم.

وشهد سهم «دانة غاز» تنفيذ أربع صفقات كبيرة خلال الشهر الجاري على 321.19 مليون سهم، بقيمة 246 مليون درهم، كذلك تم تنفيذ أربع صفقات كبيرة على «حياة للتأمين» في مارس الماضي، بقيمة 36.3 مليون درهم، لعدد 48.4 مليون سهم، فيما تم تنفيذ صفقتين على «العين الأهلية للتأمين» في مايو الماضي بقيمة 8.85 مليون درهم، لعدد 253.09 ألف سهم.

سوق دبي

وكانت أكبر الصفقات المنفذة في سوق دبي المالي، خلال العام الجاري، على أسهم «أمانات القابضة»، حيث تم تنفيذ 11 صفقة كبيرة بقيمة إجمالية 865.7 مليون درهم، على 863.9 مليون سهم، منها صفقتان على 525 مليون سهم، بقيمة 493.5 مليون درهم خلال مايو الماضي، وسبع صفقات في أكتوبر بقيمة 50 مليون درهم، وصفقة في نوفمبر بنحو 101.8 مليون درهم، وصفقة في ديسمبر بقيمة 220.4 مليون درهم.

وجرى تنفيذ سبع صفقات كبيرة على «إعمار العقارية» في أكتوبر بقيمة 48.9 مليون درهم، وأربع صفقات على «العربية للطيران» في ديسمبر بقيمة 142.1 مليون درهم.

كما تم تنفيذ 12 صفقة على أسهم «الخليج للملاحة» بقيمة 262.19 مليون درهم لعدد 47.9 مليون سهم، منها أربع صفقات في يونيو بقيمة 20 مليون درهم، وصفقتان في 18 يوليو بقيمة 99.9 مليون درهم، وأربع صفقات في 24 يوليو بقيمة 99.6 مليون درهم، وصفقة في نوفمبر بقيمة 15 مليون درهم، وصفقة في ديسمبر بقيمة 27.6 مليون درهم.

وشهد قطاع المصارف تنفيذ صفقات كبرى عدة، منها صفقة على «الإمارات دبي الوطني» في أكتوبر بقيمة 10.7 ملايين درهم لعدد 608.2 ألف سهم، وصفقة على «بنك الإمارات للاستثمار» بقيمة 111.4 مليون درهم لعدد 914.1 ألف سهم، وسبع صفقات على «دبي الإسلامي» بقيمة 43.5 مليون درهم في أكتوبر لعدد 7.8 ملايين سهم، وثلاث صفقات على «دبي التجاري»، منها صفقة بـ77.5 مليون درهم في نوفمبر، و49.1 مليون درهم في أغسطس، وصفقة بـ1.66 مليون درهم في مارس.

وشهد سهم «شعاع كابيتال» تنفيذ صفقتين بقيمة 40.5 مليون درهم، الأولى في سبتمبر بنحو 39.2 مليون درهم، والثانية في ديسمبر بقيمة 1.26 مليون درهم.

فيما شهد «بي إتش إم كابيتال» تنفيذ ثلاث صفقات في أكتوبر ويونيو بقيمة 401.2 مليون درهم، فيما تم تنفيذ صفقة على «الرمز كوربوريشن» في ديسمبر بقيمة 67.5 مليون درهم، وثلاث صفقات على «تعليم القابضة»، منها صفقة بقيمة 127.5 مليون درهم في مايو، وصفقة بـ17.1 مليون درهم في يونيو، وصفقة بـ116.1 مليون درهم في نوفمبر، وتم تنفيذ صفقتين على «الإمارات ريم للاستثمار»، الأولى في أبريل بقيمة 30.7 مليون درهم، والثانية في يوليو بنحو 36.6 مليون درهم.

«الصفقات الكبيرة»

تعد «الصفقات الكبيرة» آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.