تصرفات عقارات دبي تسجل 4 مليارات درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 4.04 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 494 مبايعة بقيمة 2.18 مليار درهم، منها 48 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.09 مليار درهم، و446 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.09 مليار درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 1.07 مليار درهم، منها 16 رهناً لأراضٍ بقيمة 701.12 مليون درهم، و85 رهناً لفلل وشقق بقيمة 372.3 مليون درهم، فيما شهدت الهبات تسجيل 42 هبة بقيمة 787.19 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 600 مليون درهم في منطقة «زعبيل الثانية»، تليها مبايعة بقيمة 58.72 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 4»، ثم مبايعة بقيمة 30.88 مليون درهم في منطقة «نخلة جبل علي». وتصدرت «وادي الصفا 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 11 مبايعة بقيمة 136.38 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الخامسة» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 61.07 مليون درهم، وثالثة في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 87.93 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 31.08 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة «الثنية الخامسة»، وأخيراً مبايعة بقيمة 15.42 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 71.33 مليون درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 120.26 مليون درهم، ثم «مرسى دبي» بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 298.72 مليون درهم.