8 اكتتابات في الإمارات تجمع 22.4 مليار درهم خلال 2023

شهدت أسواق المال المحلية ثمانية طروحات أولية لشركات جديدة خلال عام 2023، في خطوة أسهمت في تعزيز جاذبية الأسواق، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الإمارات واحدة من أهم أسواق المال والأعمال إقليمياً ودولياً.

وبحسب رصد أعدته «الإمارات اليوم»، فإن الاكتتابات الجديدة جمعت نحو 22.4 مليار درهم، وسط إقبال كبير من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول قيمة إجمالي الطلب على تلك الطروحات إلى أكثر من 1.5 تريليون درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة بالنهج الاقتصادي القوي للدولة في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

وشملت الطروحات الجديدة شركات «أدنوك للغاز» و«بيور هيلث القابضة»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، و«إنفستكورب كابيتال» و«فينكس تكنولوجي»، و«تاكسي دبي» و«الأنصاري للخدمات المالية».

أدنوك للغاز

وجمع الاكتتاب العام لـ«أدنوك للغاز» في مارس الماضي نحو 9.1 مليارات درهم، بعدما بلغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم، متجاوزاً في الإجمال القيمة المستهدفة بنحو 50 مرة.

أدنوك للإمداد والخدمات

وشهد طرح «أدنوك للإمداد والخدمات» في مايو من العام الجاري طلباً استثنائياً، بعائدات إجمالية بلغت نحو 2.83 مليار درهم.

وأصبح هذا الطرح حينها ثاني أكبر إدراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، بعد الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للغاز» في مارس الماضي، واستقطب طلباً إجمالياً من المستثمرين زاد على 460 مليار درهم، وتجاوز الطرح القيمة المستهدفة بـ163 مرة، ما يجعله أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

«بريسايت»

أما طرح «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، إحدى شركات «جي 42»، فجمع في مارس الماضي أيضاً، عائدات إجمالية بلغت نحو 1.822 مليار درهم، وسط مستويات طلب استثنائية من قِبل المستثمرين العاديين والمحترفين.

وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام للشركة نحو 94.9 مليار درهم، حيث تمت تغطية الطرح بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل في الشركة «العالمية القابضة».

«إنفستكورب كابيتال»

وفي 10 نوفمبر الماضي، أعلنت «إنفستكورب كابيتال»، جمع طرحها العام عائدات إجمالية بلغت نحو 1.66 مليار درهم، مع قيمة سوقية ضمنية للشركة تبلغ نحو 5.04 مليارات درهم.

وحينها تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.30 درهم للسهم الواحد، وهو من ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح للاكتتاب العام، ما يشير إلى توزيع الأرباح بنسبة 8.4% عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2024.

«فينكس تكنولوجي»

وفي 21 نوفمبر، بلغت تغطية الاكتتاب العام الأولي لـ«فينكس تكنولوجي» 33 مرة.

وأغلقت الشركة عملية الاكتتاب في نحو 907 ملايين سهم من أسهمها في 18 نوفمبر الماضي، وبلغت تغطية المستثمرين الأفراد 180 مرة، إذ بلغت قيمة الاكتتاب 1.36 مليار درهم.

وتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الرابع من ديسمبر 2023.

«تاكسي دبي»

وفي 29 نوفمبر الماضي، تمت تغطية اكتتاب «تاكسي دبي» بما يعادل 24.99% من رأسمالها بواقع 130 مرة، وتحديد السعر النهائي للطرح عند 1.85 درهم للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن مسبقاً.

وكانت الشركة طرحت 624.75 مليون سهم ليبلغ حجم عوائد الطرح 1.2 مليار درهم تقريباً.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب 150 مليار درهم إجمالاً، لجميع الشرائح، ليصبح أكبر طلب للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي على الإطلاق.

«الأنصاري»

كما جمعت مجموعة «الأنصاري» للخدمات المالية في نهاية مارس الماضي - من خلال الطرح العام الأولي - 773 مليون درهم، واستقطب الطرح طلباً كبيراً من شريحة المستثمرين المحترفين، وشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، على حد سواء.

وتجاوز حجم الطلب الإجمالي على أسهم الشركة 12.7 مليار درهم، متضمناً المستثمر الأساسي وهو شركة الصكوك الوطنية.

«بيور هيلث القابضة»

وكان آخر طروحات عام 2023، طرح «بيور هيلث القابضة»، الذي تمت تغطيته في أول أيام الاكتتاب الأولي، وانتهت فترته أول من أمس الثلاثاء.

وحقق الطرح عائدات إجمالية قدرها 3.62 مليارات درهم، بعد طرح 10% من أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب نشرة الطرح.

وكان الطرح عبارة عن زيادة رأس المال بـ1.11 مليار سهم، بسعر 3.26 دراهم للسهم.

وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من قِبل المستثمرين الأفراد، بعد أن بلغ إجمالي طلباتهم 78 مليار درهم، متجاوزاً تغطية الاكتتاب بواقع 483 مرة، كما تلقت طلبات من قِبل المؤسسات بقيمة 186 مليار درهم، ليتجاوز مستوى الاكتتاب 54 مرة.

الشركات الـ 8 التي طرحت أسهمها للاكتتاب

«أدنوك للغاز» جمعت 9.1 مليارات درهم.

«بيور هيلث» جمعت 3.62 مليارات درهم.

«أدنوك للإمداد والخدمات» جمعت 2.83 مليار درهم.

«بريسايت» جمعت 1.822 مليار درهم.

«إنفستكورب كابيتال» جمعت 1.66 مليار درهم.

«فينكس تكنولوجي» جمعت 1.36 مليار درهم.

«تاكسي دبي» جمعت 1.2 مليار درهم.

«الأنصاري للخدمات المالية» جمعت 773 مليون درهم.