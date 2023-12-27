وكالات سياحة: رحلات «كاملة العدد» إلى الإمارات

عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مسؤولو وكالات سياحة وسفر «إن معظم الرحلات القادمة من الوجهات الرئيسة إلى دولة الإمارات كاملة العدد حالياً، نظراً للطلب الكبير على قضاء عطلة الأعياد ورأس السنة الميلادية في الدولة».

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن الطلب على السفر من أنحاء العالم إلى دولة الإمارات في هذا التوقيت من العام الجاري، يعد الأكبر من نوعه على الإطلاق، بنمو تصل نسبته إلى 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتين إلى أن هذا التوقيت من العام، أصبح موسماً رئيساً لزيارة دولة الإمارات.

وأشاروا إلى مكانة دولة الإمارات، كونها تعد وجهة رئيسة للسياحة، في ضوء الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به، وسهولة إصدار التأشيرات، وجودة وتنوع الخدمات الفندقية، والعروض والفعاليات الباهرة التي تقيمها في ليلة رأس السنة وموسم العطلات.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة نيرفانا القابضة»، علاء العلي: إن «هناك طلباً كبيراً على السفر إلى دولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم، في هذا التوقيت من العام، لقضاء عطلة الأعياد ورأس السنة الميلادية الجديدة»، مؤكداً أن «معظم الرحلات القادمة إلى مطارات الدولة من الوجهات الرئيسة كاملة العدد».

وأضاف العلي: «الطلب على السفر إلى دولة الإمارات في هذا التوقيت من العام الجاري، يعد الأكبر على الإطلاق، بنمو يراوح بين 30 و40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأرجع العلي النمو في الطلب إلى تنامي سمعة الإمارات بلداً سياحياً من الطراز الأول، واعتدال الطقس، مقارنة بأماكن مختلفة في العالم، فضلاً عن تميز الدولة بالمقاصد والوجهات السياحية المتنوعة، وجودة الخدمات الفندقية.

ولفت إلى أن «الزيادة الكبيرة في الطلب على السفر، أدت إلى ارتفاع يراوح بين 5 و15% في أسعار تذاكر الطيران إلى الإمارات»، مشيراً إلى أن الحجوزات المتأخرة هي الأكثر تأثراً بالزيادات السعرية، خصوصاً حجوزات الأفراد، نظراً لأن هناك أسعاراً خاصة للمجموعات، وتكون حجوزاتها مبكرة.

من جانبه، قال المدير العام لـ«شركة الياسمين للسفر والسياحة»، صلاح خالد سالم: «هناك طلب كبير تصل نسبته إلى 40% على السفر إلى الإمارات، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لقضاء عطلة الأعياد ورأس السنة الميلادية»، مشيراً إلى أن «هذا التوقيت من العام، أصبح موسماً رئيساً لزيارة دولة الإمارات، لاسيما من جانب عائلات المقيمين من العرب والأجانب».

وأضاف أن «السفر إلى الإمارات من أنحاء العالم، وفي هذا التوقيت من العام، يعد الأكبر من نوعه على الإطلاق، بما يشمل الفترة السابقة على جائحة (كوفيد-19)»، مؤكداً أن «معظم رحلات الوجهات الرئيسة كاملة العدد».

وأوضح أن «دولة الإمارات رسخت مكانتها، وجهةً رئيسةً للسفر والسياحة، وأصبحت تشهد طلباً متنامياً في السفر إليها في هذا التوقيت، عاماً بعد آخر، لاسيما بعد انتهاء الجائحة».

وتابع: «كلما اقتربت فترة رأس السنة الميلادية الجديدة، زادت أسعار التذاكر، نتيجة لزيادة الطلب بشكل كبير، حيث توجد حالياً زيادات في أسعار تذاكر من بعض الوجهات تصل نسبتها إلى 20%»، مشدداً على أهمية الحجز المبكر والتخطيط للسفر قبل فترة طويلة.

واتفق مدير المبيعات في وكالة «إم ـ كيه» للسفر والسياحة، وائل سالم، في أن «عطلة الأعياد ورأس السنة الميلادية أصبحت موسماً رئيساً للسفر إلى دولة الإمارات، وخلال العامين الأخيرين خصوصاً».

وقال: «الكثير من رحلات الوجهات الرئيسة إلى الإمارات كاملة العدد حالياً، كما توجد زيادة في السفر في هذا التوقيت من العام الجاري بنسب تراوح بين 30 و40% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاعات في أسعار التذاكر بنسب تصل إلى 15%، نظراً للطلب الكبير».

وأرجع ذلك إلى «مكانة دولة الإمارات، كونها تعد وجهة رئيسة للسياحة، في ضوء الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به، وسهولة إصدار التأشيرات، وجودة وتنوع الخدمات الفندقية، والعروض والفعاليات الباهرة التي تقيمها في ليلة رأس السنة وموسم العطلات».

صلاح سالم:هناك طلب كبير تصل نسبته إلى 40% على السفر إلى الإمارات، وهذا التوقيت أصبح موسماً رئيساً لزيارة الدولة.

علاء العلي:سمعة الإمارات كبلد سياحي من الطراز الأول، والوجهات المتنوعة، وجودة الخدمات الفندقية.. رفعت الطلب على السفر إليها.