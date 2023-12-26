7 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي في أسهم الإمارات خلال 2023

عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.

واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت سبعة مليارات درهم خلال الفترة من يناير وإلى ديسمبر الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 302.7 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 295.8 مليار درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية، الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في وقت تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية.

واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في السوقين منذ بداية العام الجاري، فيما حازت استثمارات الأفراد 22%.

وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 6.1 مليارات درهم كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 253.9 مليار درهم، مقابل مبيعات 247.8 بنحو مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 808.1 ملايين درهم منذ بداية العام الجاري، بعد مشتريات بقيمة 48.8 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 48 مليار درهم.