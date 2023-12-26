تصرفات عقارات دبي تسجل 3 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.08 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 586 مبايعة بقيمة 2.03 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ64.07 مليون درهم في منطقة «نخلة جبل علي».

وجاءت مبايعة بقيمة 357.39 مليون درهم في منطقة «الخليج التجاري» كأهم مبايعات الشقق والفلل، فيما تصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق، من حيث العدد، مسجلة 98 مبايعة بـ93.32 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 706.92 ملايين درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 55 هبة بقيمة 337.63 مليون درهم.