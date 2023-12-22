84 طائرة أسطول «فلاي دبي» بنهاية 2023

أفادت شركة «فلاي دبي»، بأن إجمالي عدد الطائرات التي تشغلها في أسطولها وصل إلى 84 طائرة «بوينغ 737»، بنهاية عام 2023، منها 55 طائرة من طراز «737 ماكس» و29 طائرة من «800-737 الجيل الجديد»، مشيرة إلى انضمام 13 طائرة من «بوينغ 737 ماكس» إلى أسطولها خلال العام الجاري.

وذكرت الشركة في بيان أمس، شمل أبرز الإنجازات التي حققتها خلال عام 2023، أنها استقطبت أكثر من 1000 من المواهب الجديدة للعمل فيها، ليرتفع إجمالي عدد العاملين لديها إلى 5500 موظف يعملون في أقسام وعمليات الناقلة المختلفة، لافتة إلى أن عدد موظفي الشركة نما بنسبة 19% مقارنة بعام 2022.

وقالت الناقلة التي تشغل رحلاتها من المبنى رقم (2) والمبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، إنها وقعت اتفاقيتين جديدتين للمشاركة بالرمز مع كل من «طيران كندا» و«يونايتد إيرلاينز» خلال العام الجاري، لتنضم بذلك إلى شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع شركة طيران الإمارات، حيث توفر تلك الشراكات للمسافرين رحلات متابعة سلسلة ومرنة لاستكشاف المنطقة وخارجها.

وأضافت أنها تقدمت بطلبيتها الرابعة للطائرات منذ تأسيسها في عام 2008 مستندة إلى نجاح نموذج أعمالها، حيث تقدمت بطلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، ووقعت اتفاقية خدمات لـ222 محركاً من طراز «سي إف إم - ليب» خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2023.

كما أعلنت خططها لإنشاء منشأة إصلاح وصيانة الطائرات بقيمة 190 مليون دولار في دبي منطقة الجنوب، المقرر افتتاحها بحلول عام 2026.

ووقّعت الناقلة أيضاً صفقة مع شركة «CAE» أعلنت من خلالها عن خططها لافتتاح منشأة تدريب ومحاكاة الطيران الكامل بقيمة 56 مليون دولار، والتي من المقرر افتتاحها بحلول عام 2025.

وأوضحت أنها نقلت أكثر من 4.5 ملايين مسافر عبر شبكتها خلال الصيف الماضي، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022، فيما افتتحت العام الجاري، 17 وجهة بما في ذلك إعادة إطلاق رحلاتها إلى وجهات كانت تشغلها سابقاً، لتنمو شبكة الناقلة إلى 122 وجهة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.

وأشارت إلى أنها أعلنت عن أرباح قياسية بلغت 1.2 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «كان 2023 عاماً استثنائياً آخر مع الفرص ومعالم النمو التي حققتها الناقلة، حيث تعكس هذه الإنجازات الأسس القوية التي وضعناها، والتي توضحت في أداء مالي قوي آخر عندما أعلنا عن أرباح قياسية لعام 2022»، مضيفاً: «هذا الأداء أعطانا دفعة إلى الأمام لتجاوز ما حققناه خلال العام الماضي».