سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 5.7 مليارات درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 5.71 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس، قبل نهاية جلسات الأسبوع، مع تنفيذ 44 صفقة كبيرة على شركة «العالمية القابضة» بقيمة 4.45 مليارات درهم.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 3.59 تريليونات درهم بنهاية جلسة الخميس، توزّع بين 2.924 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 675.773 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.22% عند مستوى 4005.32 نقاط، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.13%، مغلقاً عند 9494.02 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية»، حيث تراجع 0.12% عند 7.74 دراهم.