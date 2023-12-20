"سهم بيورهيلث القابضة" يقفز 74% متصدراً الارتفاعات بأولى تداولاته

قفز سهم شركة بيورهيلث القابضة في أول تداول له بسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، بنسبة 74% عند سعر 6 دراهم مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 3.26 درهم.

وبحلول الساعة 10:40 صباحا بتوقيت الإمارات، تصدر السهم قائمة الأكثر ارتفاعا بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبلغت قيمة التداولات على السهم في تلك الساعة نحو 112.69 مليون درهم عبر التداول على 20.8 مليون سهم.

وبدأ اليوم الأربعاء، إدراج وتداول أسهم شركة بيورهيلث القابضة ضمن السوق الأول- الفئة الأولى في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بعد نجاح اكتتابها الأولي.

وتم إدراج الشركة ضمن قطاع الرعاية الصحية، وسيتم التداول على أسهمها تحت الرمز (PUREHEALTH) ورقم التعريف الدولي (AEE01362P238).

وسيتم تعوّيم سعر سهم الشركة لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج، بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها والبالغة 5 % كأعلى نسبة، و10% أدنى، خلال هذه الجلسات الثلاث.

وكان الاكتتاب على أسهم شركة بيور هيلث القابضة قد انتهي يوم 11 ديسمبر الجاري وقد بدأ يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023.

وطرحت الشركة 1.11 مليار سهم جديد للاكتتاب العام في السوق الأولي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الإدراج.

وتم تخصيص نحو 4.5% من الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى)، ما يمثل 50 مليون سهم، في حين خصصت 95.5% لشريحة المستثمرين المتمرسين (الشريحة الثانية) ما يعادل 1.06 مليار سهم.

وحددت الشركة سعر الطرح عند 3.26 درهم للسهم الواحد، حيث تتوقع أن تجمع نحو 3.62 مليار درهم كرأس مال إضافي عند اكتمال الاكتتاب في الطرح العام.