«ويجو»: 15% نمواً في حجوزات الطيران والإقامات الفندقية إلى الإمارات خلال ديسمبر الجاري

أزاد عيشو - دبي

قال رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، مأمون حميدان، إن «القطاع السياحي في دولة الإمارات سجل أداء استثنائياً خلال العام الجاري، عكسته النتائج والمؤشرات الصادرة عن أبرز المرجعيات الدولية المتخصصة، والتي أكدت مكانة الدولة في صدارة الوجهات السياحية العالمية»، مشيراً إلى أن «السوق الإماراتية شهدت خلال عام 2023 زخماً ملحوظاً في تنظيم الفعاليات والمعارض والأعمال».

وأضاف حميدان، لـ«الإمارات اليوم»: «توفر دولة الإمارات في فصل الشتاء تجربة سياحية فريدة ومتكاملة لعشاق الطبيعة والمغامرات، حيث تتميز بأنها تجمع السياحة الجبلية والصحراوية والساحلية، ما يعزز الخيارات السياحية أمام كل الزوار من داخل الدولة وخارجها». وتابع: «تعتبر الإمارات من بين الدول القليلة في العالم التي تتيح للسياح فرصة استكشاف وجهات سياحية بحرية وصحراوية وجبلية في آنٍ معاً، ويعزى ذلك إلى اعتدال درجات الحرارة في هذه المناطق خلال فصل الشتاء»، مشيراً إلى أن «الإمارات استفادت من هذه الخاصية لتحويل هذه الوجهات إلى مراكز جذب سياحي رئيسة في المنطقة، وأسهم الاهتمام الرسمي المتزايد في تعزيز مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها».

وبين حميدان، أن «المناطق الجبلية في الإمارات تعد من الأماكن السياحية المميزة التي تجذب الكثير من السياح من مختلف أقطار العالم، وشهدت السنوات الأخيرة تقدماً نوعياً في مستوى الخدمات المقدمة في هذه المناطق، وذلك نتيجة للمشروعات الاستراتيجية التي تم تنفيذها، خصوصاً توسيع شبكات الطرق الرئيسة التي تربط هذه المناطق بالمدن والإمارات الأخرى».

ولفت إلى أن الدولة توفر الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة، والتي توفر الكثير من المتعة والتشويق وتركز على أهم المعالم والآثار الجميلة التي لطالما حلمت بزيارتها.

وأشار إلى النمو الكبير في عمليات البحث عن رحلات إلى الإمارات خلال الفترة الحالية، والربع الأخير من العام الجاري، وكان أبرز الدول التي تصدرت عمليات البحث: الهند والسعودية ومصر والكويت والأردن وألمانيا ولبنان وقطر والمغرب وعمان والمملكة المتحدة.

وكشف أن عمليات الحجز لرحلات الطيران والإقامات الفندقية إلى دولة الإمارات سجلت زيادة ملحوظة خلال ديسمبر الجاري، بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ معدل سعر التذكرة نحو 650 دولاراً أميركياً (2385 درهماً)، وبلغت مدة الإقامة سبعة أيام بالنسبة للرحلات المحجوزة، وتصدرت العائلات النسبة الأعلى من عمليات الحجز، تبعها الأزواج ثم الأفراد.

وأضاف حميدان: «بالنسبة إلى الفنادق تراوح مدة الإقامة بين خمسة وسبعة أيام، وانقسمت الحجوزات الفندقية إلى 75% من الخارج، و25% من السوق المحلية، ما يدل على الإقبال المتزايد خلال هذه الفترة»، مشيراً إلى أن الفنادق من فئة «خمس نجوم» تصدرت عمليات البحث وتبعتها الفنادق من فئة «أربع نجوم».

مأمون حميدان:

الإمارات تتيح للسياح فرصة استكشاف وجهات سياحية بحرية وصحراوية وجبلية في آنٍ معاً.