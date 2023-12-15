12.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 12.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 3,888 مبايعة بقيمة 10.68 مليار درهم، منها 304 مبايعات للأراضي بقيمة 3.53 مليار درهم و2744 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.15 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 940 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 169.48 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 141.81 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 815.56 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 26.27 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 500 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 305 ملايين درهم في منطقة المركز التجارى الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 340 مبايعة بقيمة 303.57 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 327 مبايعة بقيمة 645.64 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 252 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.77 مليار درهم منها 79 رهن أراض بقيمة 364.35 مليون درهم و525 رهن فلل وشقق بقيمة 1.4 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري ألثانية بقيمة 364.46 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 98.92 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 236 هبة بقيمة 491.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 73.31 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 58.37 مليون درهم.