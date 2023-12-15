«سوق دبي المالي» يستعيد مستوى 4 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف أكتوبر

استعاد مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4000 نقطة من جديد بنهاية تعاملات آخر الأسبوع بعد أن ارتفع بنسبة 0.48% أو ما يعادل 19.03 نقطة، مسجلاً مستوى 4001.1 نقطة، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، وتحديداً منذ نهاية جلسة 13 أكتوبر الماضي، مدعوماً بتعزيز مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.540 تريليونات درهم بنهاية تعاملات أمس الخميس، إلى 3.541 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة، موزعة بواقع 2.866 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و674.677 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.625 مليار درهم في سوق أبوظبي، و442.65 مليون درهم في سوق دبي، بعد أن جرى التداول على نحو 525.7 مليون سهم عبر تنفيذ 23.27 ألف صفقة.

وكان سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطا بسوق دبي المالي وارتفع 0.27% مسجلا سيولة بلغت 122.16 مليون درهم تلاه سهم الإمارات دبي الوطني مرتفعا بنسبة 1.48% بسيولة بلغت 71.95 مليون درهم. كما صعد سهم إعمار للتطوير بنسبة 3.32% بالغا مستوى 7.15 درهم بسيولة بلغت 53.47 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 20.72 مليون درهم بجلسة الجمعة، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 252.04 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 231.31 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بنهاية تعاملات الجمعة، بنسبة 0.23% إلى مستوى 9497.8 نقطة مقتربا من استعادة مستوى 9500 نقطة تزامنا مع تنفيذ مؤشر فوتسي راسل لتغييراتها بالسوق وفقا لمراجعتها الربعية لمؤشراتها المعلنة يوم 21 نوفمبر الماضي والتي اسفرت حينها عن إضافة سهم أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، والمؤشر القياسي العالمي ومؤشر جميع الشركات.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 278.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للإمداد» جاذباً 208.89 مليون درهم متراجعا بنسبة 0.56%، ثم «ألفا ظبي» بسيولة 113.31 مليون درهم، ليغلق متراجعا عند 20.7 درهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة الجمعة، بارتفاع أسهم بنك الفجيرة الوطني 11.1%، وسهم شركة "إي آند" مجموعة الإمارات للاتصالات سابقاً، 0.8%.

أداء الأسبوع

حققت أسواق الأسهم المحلية خلال التعاملات الأسبوعية مكاسب مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي أسبوعيا بنسبة 1.3% رابحا نحو 50 نقطة عن إغلاقه الجمعة الماضية، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام (فادجي) بنسبة 1% رابحا نحو 98 نقطة