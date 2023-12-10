«إس تي آر»: 85 فندقاً «قيد الإنشاء» في دبي

قالت مؤسسة «إس تي آر غلوبال»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، إن عدد المشروعات الفندقية (قيد الإنشاء) في دبي، التي ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة، يصل إلى نحو 85 فندقاً بإجمالي 23.295 ألف غرفة، مشيرة إلى أن المتوقع أن يسجل القطاع نمواً متسارعاً في ظل أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وذكرت المؤسسة، لـ«الإمارات اليوم»، أن الإعلانات الأخيرة عن المشروعات العقارية الضخمة، مثل «نخلة جبل علي»، هي شهادة على النمو المستمر الذي تسعى دبي إلى تحقيقه، متوقعة أن يكون أداء السوق الفندقية في دبي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، استثنائياً ومزدحماً للغاية.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي آر» في الشرق الأوسط وإفريقيا، المتخصصة في الأبحاث، كوستاس نيكولايديس، إنه «في ظل أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، فإن المدينة ستحتاج بلا شك إلى مزيد من المشروعات للبنية التحتية السياحية، إضافة إلى مزيد من الغرف الفندقية، لتلبية احتياجات الإقامة المتزايدة باستمرار في الإمارة»، مشيراً إلى أنه «استناداً إلى بيانات المؤسسة، يصل عدد المشروعات الفندقية (قيد الإنشاء) في دبي إلى نحو 85 فندقاً بإجمالي 23.295 ألف غرفة».

وأضاف نيكولايديس، لـ«الإمارات اليوم»، أن «عدد المشروعات الفندقية (قيد الإنشاء)، من المتوقع أن يواصل النمو المتسارع في الإمارة خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن الإعلانات الأخيرة عن المشروعات العقارية الضخمة، مثل «نخلة جبل علي»، هي شهادة على النمو المستمر الذي تسعى دبي إلى تحقيقه.

وبيّن أن معدلات الإشغال الفندقي القوية، التي سجلتها دبي منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن الحجوزات المسبقة للفترة المتبقية من عام 2023، تؤكد الثقة بأن أداء السوق الفندقية في الإمارة يمكن أن يتفوق، مقارنة بمستويات العام الماضي، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الحالية، ومع ارتفاع معدل الإشغال في موسم الذروة، من المتوقع أن يطال النمو متوسط سعر الغرفة الفندقية.

وأضاف أنه «في حال تحقق هذا السيناريو، سيكون أداء الفندق من حيث إيرادات الغرف المتوافرة قوياً»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن يكون أداء السوق الفندقية في دبي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، استثنائياً ومزدحماً للغاية».

وبيّن أن «حجم السعة الفندقية في دبي يصل إلى نحو 148 ألف غرفة فندقية حالياً، ويُعدّ من بين الأكبر في العالم، ونتيجة لذلك، يمكن للمدينة استضافة العديد من الأحداث الكبرى، وكذلك الفعاليات الكبرى في أي وقت»، مشيراً إلى أنه عادة ما يكون موسم الشتاء أكثر ازدحاماً، ومن غير المستغرب أن تعمل الفنادق بأعلى مستويات الإشغال.

وذكر أنه «تم بيع أكثر من 30 مليون غرفة فندقية منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية سبتمبر. ونتيجة لذلك، فإن السوق الفندقية في الإمارة تتمتع بأعلى معدل إشغال من أي سوق رئيسة في المنطقة، وبنسبة وصلت إلى 76%».

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، التي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 12.4 مليون زائر دولي، مقارنة بـ10.12 ملايين زائر دولي استقبلتهم الإمارة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة جاوزت 22.5%، مقابل 12.08 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل جائحة «كوفيد-19» بنسبة نمو بلغت نحو 2.6%.

• من المتوقع أن يسجل القطاع نمواً متسارعاً، في ظل أجندة دبي الاقتصادية «D33».

• أداء السوق الفندقية في دبي خلال الربع الأخير، استثنائي ومزدحم للغاية.