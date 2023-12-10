«دبي للتسوق» يرفع الإقبال على المراكز التجارية وينعش مبيعات التجزئة

شهدت مراكز للتسوق في دبي، أخيراً، مظاهر إقبال لافتة بدعم من انطلاق عروض وفعاليات مهرجان دبي للتسوق، والذي تستمر أنشطته على مدار 38 يوماً في الفترة من 8 ديسمبر وحتى 14 من يناير المقبل.

ورصدت «الإمارات اليوم» عبر جولة ميدانية على عدد من مراكز التسوق في دبي، ارتفاعاً في الإقبال، بشكل مواكب لانطلاق فعاليات «المهرجان»، والتي شملت تنزيلات بعدد من المتاجر، إضافة إلى العروض الترفيهية والسحوبات والجوائز.

وقال مستهلكون إن عروض المهرجان وأنشطته رفعت من جاذبية الإقبال على المولات وقضاء وقت أطول بها، داعين لزيادة التوّسع في عروض التخفيضات.

فيما أفاد مختصون بتجارة التجزئة بأن انطلاق عروض المهرجان أنعشت مبيعات القطاع ورفعت الإقبال.

وقال المستهلك، محمود إبراهيم، إن «مهرجان دبي للتسوق أتاح للعديد من الأسر، قضاء أوقات أكبر في مراكز التسوق للاستفادة من العروض المطروحة سواء عروض التنزيلات أو الفعاليات الترفيهية والأنشطة التي تتناسب مع الأطفال والأسر».

وأضاف المستهلك، أحمد مسعود، أن «أسرته تنقلت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بين أكثر من مول تجاري، وذلك لمتابعة عروض وأنشطة (دبي للتسوق) والتي تضيف مزايا إضافية للمولات التجارية، خصوصاً في ما يتعلق بالأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية والسحوبات»، لافتاً إلى أنه «من الأفضل، خلال الفترة المقبلة، التوسّع بشكل أكبر في عروض التخفيضات والتناوب في ما بين المتاجر حول تلك العروض».

وأوضح المستهلك، عزت عبدالحليم، أن «عروض مهرجان دبي للتسوق، رفعت من جاذبية قضاء أوقات أطول للأسرة في المولات التجارية، في ظل زخم الأنشطة المتاحة خلال فترة المهرجان بمختلف مراكز التسوق»، داعياً إلى «ضرورة التوسّع في عروض التنزيلات وشمولها لسلع في قطاعات مختلفة، خلال الفترات المقبلة، خصوصاً أن العديد من المستهلكين يؤجلون قرارات الشراء للعديد من المنتجات، حتى فترة المهرجان».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في أحد سلاسل منافذ تجارة الملابس والأحذية في دبي، اجاي ريبك، إن «مواكبة انطلاق المهرجان لفترة عطلة نهاية الأسبوع، أسهمت بشكل إيجابي في زيادة الإقبال على منافذ البيع، خصوصاً في الأيام الأولى للمهرجان، وهو ما أسهم بدوره في إنعاش المبيعات بشكل كبير».

واعتبر مدير الاتصال المؤسسي، في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، أن «دبي أصبحت، من خلال زخم العروض المطروحة في قطاع تجارة التجزئة وأبرزها مهرجان دبي للتسوق، وجهة مفضلة للعديد من الزائرين من دول المنطقة والعالم، الذين أصبحوا يفضلون التسوق خلال فترة المهرجان أو العروض الكبيرة المطروحة في قطاع تجارة التجزئة، والتي تعزز بشكل كبير من انتعاش مبيعات القطاع وترفع الإقبال على مراكز التسوق».

وأشار مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الإلكترونيات في دبي، باتريك جونز، إلى أن «الإقبال الكبير للمستهلكين وارتفاع المبيعات الذي واكب فترة بداية انطلاق المهرجان، يؤشر إلى توقع المزيد من نمو المبيعات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار التنوّع طوال فترة المهرجان، في طرح عروض مختلفة للتنزيلات وبشكل يواكب متطلبات الأسر».

• مستهلكون يطالبون بالتوسّع في عروض التخفيضات خلال الفترة المقبلة.