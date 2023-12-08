مراكز التسوق في دبي تطلق حملة «تسوق. أدر واربح»

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، عن إطلاق حملتها الترويجية «تسوق. أدر واربح» خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث تمنح المجموعة للمتسوقين فرصة للاستفادة من العروض الحصرية في مراكز التسوق المشاركة، والحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون درهم. وأفادت المجموعة في بيان، بأن الحملة الترويجية تستمر ابتداءً من الثامن من ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024 بمشاركة 21 مركزاً تجارياً.

وعند التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة، سيحصل المتسوقون على قسيمة سحب لفرصة ربح جوائز نقدية تصل إلى مليون درهم، وخلال السحوبات سيتم اختيار 25 رابحاً لتجربة «دولاب الحظ» على المنصة الرئيسة لسحوبات مهرجان دبي للتسوق، وربح جوائز نقدية بفئات مختلفة: 10 آلاف درهم، و15 ألفاً، و20 ألفاً، و25 ألفاً، و30 ألفاً، و40 ألف درهم. ومن المقرر أن يتم إجراء السحوبات الأسبوعية في تواريخ 17 و24 و31 ديسمبر 2023، و7 و14 يناير 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق، ماجد سيف الغرير: «بدخولنا إلى عام جديد، فإننا نتطلع إلى مكافأة زبائننا الكرام على دعمهم المستمر. ويسرنا بشكل كبير تعزيز تجربة التسوق خلال مهرجان دبي للتسوق من خلال تقديم جوائز نقدية كبرى. نحن متحمسون لرؤية الفرح والسعادة على وجوه الفائزين المحظوظين أثناء تجربة دولاب الحظ واستلامهم للجوائز».