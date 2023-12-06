الاكتتاب العام على أسهم بيور هيلث بسوق أبوظبي للأوراق المالية يبدأ اليوم

يبدأ اليوم، الاكتتاب العام على أسهم شركة «بيور هيلث القابضة» في السوق الأولي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وطرحت الشركة بحسب بيان صادر أخيراً، نحو 1.11 مليار سهم جديد للاكتتاب العام ما يمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الإدراج.

ويستهدف الاكتتاب شريحتين، إحداها للمستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) وخصص لها نحو 4.5% من أسهم الطرح.

ويمثل ذلك 50 مليون سهم، مقابل 95.5% لشريحة المستثمرين المتمرسين (الشريحة الثانية) ما يعادل 1.06 مليار سهم.

وكانت الشركة حددت سعر الطرح عند 3.26 درهم للسهم الواحد، حيث تتوقع أن تجمع نحو 3.62 مليار درهم كرأس مال إضافي عند اكتمال الاكتتاب في الطرح العام.

وتنتهي فترة الاكتتاب المحددة للشريحة الأولى والثانية (شريحتي الأفراد والمستثمرين المتمرسين) بتاريخ 11 ديسمبر 2023.

وسيتم تخصيص أسهم الشريحة الثانية يوم 13 ديسمبر والشريحة الأولى يوم 14. كما سينعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للتحول إلى شركة مساهمة عامة يوم 15 ديسمبر 2023.

وتعتزم الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر.

وعُيّن بنك أبوظبي الأول مدير الاكتتاب وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وعُيّن ويو بنك وبنك المارية المحلي بنوك تلقي الاكتتاب.

شرائح المكتتبين

خصصت الشركة 50 مليون سهم تمثل 4.5% من أسهم الطرح للشريحة الأولى للمكتتبين العاديين. ويتألف المكتتبون العاديون من الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات التي ليست مؤهلة لأن تكون مستثمراً محترفاً ولديها حساب مصرفي، باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية الأمريكي العام 1933، بصيغته المعدلة قانون الأوراق المالية الأمريكي.

وإذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى- المكتتبين العاديين، فستكون أسهم الطرح للشريحة الأولى غير المكتتب فيها متاحة للمكتتبين من الشريحة الثانية- المكتتبين المحترفين، أو بدلاً من ذلك بالتشاور مع الهيئة يجوز للشركة قبول الطرح على مستوى الطلبات المستلمة.

ويبلغ الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى- المكتتبين العاديين، 5000 درهم مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها 1000 درهم.

ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى- المكتتبين العاديين.

يشار إلى أن كل من «ألفا ظبي القابضة» و«الشركة العالمية القابضة» و«شركة كيو هيلث» و«شركة إيه إتش كابيتال» و«العطاء للاستثمار» (المؤسسين)، يحتفظون بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت، قبل نهاية فترة الاكتتاب ووفق تقديرها الخاص وبحسب القوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ومن تاريخ الإدراج وشريطة أن يتم الاكتتاب في كامل أسهم الطرح، سيستمر «المؤسسون» في الاحتفاظ بحصة قدرها 90% في الشركة.

وبعد الطرح وبشرط أن يتم الاكتتاب في كامل أسهم الطرح، سوف يكون رأسمال الشركة 11.11 مليار درهم موزعاً على 11.11 مليار سهم عادي بقيمة قدرها درهم واحد للسهم الواحد.