موانئ دبي ترسم مسار التكيّف مع التغيرات المناخية

أجرت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، دراسة رائدة لتقييم تأثير التغيرات المناخية على شبكتها العالمية من الموانئ ومحطات الحاويات حتى نهاية القرن الحالي.

وبالتعاون مع شركة «جوبيتر إنتليجنس» المتخصصة في التحليلات المناخية والشركة الاستشارية «جايدهاوس»، توضح دراسة مجموعة موانئ دبي العالمية ثلاثة سيناريوهات مناخية «منخفضة إلى عالية الكربون»، وقيّمت التأثير المحتمل لستة مخاطر: الفيضانات، والأمطار، والرياح، والحرارة، والبرد، والمطر الثلجي، عبر 50 ميناء ومحطة حاويات حول العالم. وكشفت الدراسة أن المخاطر المناخية المادية المباشرة التي تواجهها مجموعة موانئ دبي، كانت أقل من 0.4% من إيرادات الموانئ ومحطات الحاويات عام 2021.