أنجزت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، 14 ألفاً و459 معاملة مرتبطة بتصاريح بناء وعدم ممانعة خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغت المساحات الإنشائية المعتمدة للمشاريع أكثر من 4.25 ملايين متر مربع، في مؤشر إلى استمرار النشاط العمراني والاستثماري في مناطق التطوير الخاصة بدبي.

وذكرت الدائرة، في بيان، أمس، أن النتائج التي حققتها ممثلة بإدارة نظم البناء والتصاريح تعكس كفاءة منظومة خدمات التراخيص والتخطيط والتفتيش الهندسي، ودورها في تسريع إنجاز المشاريع ودعم تنفيذها وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، عبدالله محمد بالهول، إن النتائج المحققة تعكس الدور الحيوي للدائرة في دعم منظومة التنمية العمرانية في دبي من خلال توفير خدمات تنظيمية متكاملة تواكب احتياجات المشاريع وتسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة في مجال التطوير المستدام.

وأضاف: «نعمل على تطوير خدمات التراخيص والتخطيط والتفتيش الهندسي بصورة مستمرة، بما يوفر بيئة تنظيمية متقدمة تدعم نمو المشاريع العمرانية، وتعزز الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة».

وأوضح بالهول أن «تراخيص» تشرف على مناطق تطوير استراتيجية في إمارة دبي تمتد على مساحة تقارب 1290 كيلومتراً مربعاً من المساحات البرية والبحرية، بما يعادل 13% من إجمالي المساحة البرية والبحرية للإمارة. وأفاد بأن الفرق الهندسية في الدائرة نفذت 17 ألفاً و694 زيارة تفتيشية للمشاريع، وأشرفت على 2445 مشروعاً عقارياً ضمن مناطق التطوير الخاصة، كما نفذت 3812 زيارة تفتيش مجتمعية.

وقال إن عدد المشاريع المتوافقة مع متطلبات ومعايير البناء المستدام بلغ أكثر من 1000 مشروع خلال النصف الأول من عام 2026.