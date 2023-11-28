«العربية للطيران» تطلق رحلات إلى بوكيت

أعلنت شركة العربية للطيران، أمس، عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة إلى جزيرة بوكيت في تايلاند انطلاقاً من الشارقة. وأفادت الشركة في بيان، بأن الرحلات الجديدة ستربط بين مطاري الشارقة و«بوكيت» الدوليين بمعدل أربع رحلات أسبوعياً ابتداءً من 15 ديسمبر 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسرنا إضافة (بوكيت) إلى شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية، والتي ستعزز حضورنا في السوق التايلاندية، حيث ستعكس هذه الوجهة الجديدة التزامنا بتزويد المسافرين بخيارات سفر متنوعة، تشمل مجموعة من الوجهات العالمية، فضلاً عن توفير تجارب سفر سلسة ومريحة واستثنائية».