«التخفيضات الكبرى» و«الجمعة البيضاء» تزيدان الإقبال على مراكز التسوق

شهدت مراكز تسوق في دبي، أمس، إقبالاً كبيراً، مع انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة أكثر من 2000 متجر، و500 علامة تجارية، تقدم عروضاً مختلفة، وخصومات تصل نسبتها إلى 90%.

وذكر مستهلكون خلال جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من المراكز، أن زيادة العروض وتنوعها عزز خيارات التسوق، خصوصاً أنها تواكب بداية موسم الشتاء والعطلات خلال الفترة المقبلة.

واعتبر مسؤولان في قطاع تجارة التجزئة، أن الإقبال الكبير على مراكز التسوق مع انطلاق عروض التخفيضات، لم يقتصر على المواطنين والمقيمين فقط، بل شمل الأفواج السياحية التي تزور دبي خلال الفترة الحالية، ما زاد المبيعات بنسب جيدة أمس، متوقعين ارتفاعها بنسب أكبر حتى نهاية فترة العروض.

كما شهدت منافذ بيع ومحال تجارية ضمن مراكز تسوق في أبوظبي إقبالاً كبيراً أيضاً، مع طرحها تخفيضات بمناسبة «الجمعة البيضاء»، شملت مجموعة واسعة من السلع، إما بخصومات ثابتة تشمل كل المعروضات بنسب راوحت بين 30 و50%، أو بتخفيضات راوحت بين 20 و75% على بعض المعروضات.

دبي

وتفصيلاً، قال المستهلك، محمد ناصر، إن توقيت انطلاق عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي، كان مناسباً جداً للعديد من الأسر، مع مواكبته بدء موسم الشتاء والعطلات المقبلة، ما يتيح للمستهلكين فرص شراء أكثر.

وأفادت المستهلكة، سناء خميس، بأن العروض متنوعة ومختلفة كما أنها تشمل زيادة في السلع المشمولة بها، مقارنة مع العروض التي طرحت في فترات سابقة، ما عزز خيارات التسوق لشراء مستلزمات الموسم الشتوي وهدايا موسم العطلات.

وذكر المستهلك، ماجد سمير، أن من الملاحظ زيادة عدد المتاجر المشاركة في عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، خلال هذه الفترة، فضلاً عن زيادة التنوع في المعروض من المنتجات المشمولة، الأمر الذي انعكس على زيادة خيارات التسوق.

واعتبرت المستهلكة، سارة عبدالعزيز، أن العروض أتاحت المجال بشكل أكبر للأسر لشراء مستلزمات الموسم الشتوي، ومتطلبات فترات العطلات المقبلة، سواء المرتبطة بعيد الاتحاد، أو حتى عطلة منتصف العام الدراسي، فضلاً عن أعياد الميلاد ورأس السنة، مشددة على أهمية التوسع في عروض التخفيضات من عام لآخر.

زيادة المبيعات

من جهته، قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر الملابس والأحذية في دبي، ديليب ديكان، إن «الإقبال الكبير على مراكز التسوق مع انطلاق عروض التخفيضات، سيسهم بلا شك في زيادة المبيعات خلال اليومين المقبلين، لاسيما في ظل نشاط الأفواج السياحية خلال الفترة الحالية بدبي».

بدوره، أفاد مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة في دبي، محمد سعيد، بأن «الإقبال خلال اليوم الأول لعروض التخفيضات لم يقتصر على المواطنين والمقيمين فقط، وإنما شمل سائحين من دول مختلفة، ما رفع معدلات المبيعات بنسب جيدة»، متوقعاً زيادتها بنسب أكبر حتى نهاية فترة العروض.

أبوظبي

إلى ذلك، طرحت منافذ بيع ومحال تجارية في مراكز تسوق بأبوظبي، أمس، تخفيضات كبرى بمناسبة «يوم الجمعة البيضاء».

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من مراكز التسوق، أن هناك إقبالاً كبيراً على مراكز التسوق والمحال، فيما شهدت منافذ ومحال طوابير طويلة أمام صناديق الدفع بعد انتهاء الدوام الرسمي أمس.

وقالت المستهلكة نورا النعيمي، إن منافذ بيع ومحال في مراكز تسوق كثيرة في أبوظبي طرحت تخفيضات بنسب وصلت 75%، شملت طائفة واسعة من السلع، مشيرة إلى أن مشترياتها تركزت على الملابس والأحذية والمواد الغذائية خاصة اللحوم والحليب والأرز.

وطالبت بزيادة نسب تخفيضات السلع الغذائية ومد التخفيضات أيام عدة، حتى الحصول على الرواتب لشراء كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة بعد أن تم الإعلان على أن التخفيضات ستستمر ثلاثة أيام.

سلع مختلفة

وقال المستهلك، أحمد مجدي، إن منافذ بيع ومحال في مراكز تسوق كثيرة بأبوظبي طرحت تخفيضات شملت سلعاً مختلفة مثل المواد الغذائية والملابس والحقائب والإلكترونيات والهواتف والأدوات المنزلية، مشيرا إلى أن بعض المحال طرحت تخفيضات ثابتة بنسب راوحت بين 30 و50%، شملت جميع المعروضات، بينما طرحت محال أخرى تخفيضات بنسب راوحت بين 20 و75%، في حين أن بعض المحال لم تطرح تخفيضات.

وذكر أنه لاحظ انخفاض نسب الخصومات على السلع الغذائية، مطالباً بزيادتها واستمرار التخفيضات أيام أخرى حتى نزول الرواتب.

وأفادت المستهلكة سمر توفيق، بأن منافذ بيع ومحال طرحت تخفيضات تصل إلى 70%، تركز معظمها بين 20 و50%، وشملت المواد الغذائية والعطور والأجهزة اللوحية وأجهزة الطبخ ومستحضرات التجميل والملابس وغيرها. وطالبت هي الأخرى بزيادة نسب تخفيضات المواد الغذائية ومد التخفيضات أياماً عدة، حتى الحصول على الرواتب.

خصومات كبيرة

من جانبه، قال المسؤول في أحد المراكز التجارية بأبوظبي، توفيق عبود، إن نسب التخفيضات في «الجمعة البيضاء» تعد من أكبر نسب الخصومات التي تشهدها مراكز التسوق خلال العام، متوقعاً أن تمدد محال ومنافذ بيع تخفيضاتها أكثر من ثلاثة أيام، خصوصاً أن التخفيضات تزيد المبيعات بنسب تتجاوز 30%.

وذكر المسؤول في أحد منافذ البيع، علي داود، أن منافذ بيع طرحت أيضاً تخفيضات عبر مواقعها الإلكترونية، متوقعاً أيضاً أن تمدد منافذ بيع تخفيضاتها لتصل إلى أسبوع.

2000 متجر، و500 علامة تجارية في دبي، تقدم عروضاً مختلفة وخصومات تصل إلى 90%.

محال في أبوظبي طرحت خصومات ثابتة تشمل كل المعروضات، بنسب راوحت بين 30 و50%.. وأخرى اكتفت بتخفيضات على بعض المعروضات بنسب وصلت إلى 75%.