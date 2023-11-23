2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 408 مبايعات بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 77 مبايعة لأراض بقيمة 342.59 مليون درهم، و331 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 856.24 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 1.15 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 34 هبة بقيمة 194.88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة المركاض.