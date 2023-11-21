2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.8 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 446 مبايعة بقيمة 1.52 مليار درهم، منها 145 مبايعة لأراضٍ بـ865.31 مليون درهم و301 مبايعة لشقق وفلل بـ655.05 مليون درهم.

وتصدرت (وادي الصفا 2) المناطق من حيث عدد المبايعات بعد أن سجلت 82 مبايعة بـ41.41 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بـ17 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة كأهم مبايعات الشقق والفلل، في ما تصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث العدد، إذ سجلت 35 مبايعة. بدورها، سجلت الرهون 1.27 مليار درهم، والهبات 37.01 مليون درهم.