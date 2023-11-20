29.6% من مبدعي «فوربس الشرق الأوسط» تحت سن 30 عاماً يقيمون في الإمارات

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن النسخة السادسة من قائمتها السنوية (30Under30)، التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الـ30 عاماً، ممن يحدثون تأثيراً في مختلف القطاعات. وقد توسعت قائمة العام الجاري لتضم للمرة الأولى 120 مشاركاً ومشاركة، موزعين بالتساوي على أربع فئات، يضم كل منها 30 مشاركة.

وسلّطت قائمة العام الجاري الضوء على إنجازات 145 مبدعاً ومبدعة من 22 جنسية مختلفة، في وقت هيمن فيه المصريون على القائمة بواقع 44 شخصاً، يليهم السعوديون بـ15 شخصاً، ثم لبنان والإمارات والأردن بواقع 14 شخصاً، و13 شخصاً، و10 أشخاص على التوالي.

ويقيم متأهلو القائمة في الشرق الأوسط، أو يباشرون أعمالهم وأنشطتهم الرئيسة فيها، ويتوزعون على 20 دولة، ما يعكس مدى تنوع وتأثير قادة المستقبل في المنطقة، حيث تحتضن الإمارات 43 منهم بنسبة 29.6% من إجمالي المتأهلين، تليها مصر التي يقيم فيها 36 مرشحاً، والسعودية (14 مرشحاً)، ولبنان (تسعة مرشحين)، والأردن (ستة مرشحين). وتتضمن كل فئة من أربع فئات في القائمة 30 مشاركة، إذ تعد فئة التمويل والتجارة الإلكترونية الأكبر من حيث عدد المشاركين بواقع 44 شخصاً، ثم العلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي بواقع 34 شخصاً لكل فئة، كما تضم فئة الترفيه 33 شخصاً. ويبلغ متوسط أعمار المرشحين 26.6 سنة، أصغرهم لاعبة تنس الطاولة المصرية هنا جودة (15 عاماً)، ولاعب رفع الأثقال العراقي علي عمار الربيعي (18 عاماً).

بدورهم، يشكل رواد الأعمال 74% من إجمالي القائمة بواقع 107 مؤسسين لشركات ناشئة، وتضم القائمة عبدالله أبوالشيخ (28 عاماً)، الذي شارك في تأسيس شركة «أسترا تك» لخدمات التكنولوجيا الاستهلاكية ومقرها الإمارات، وهي الشركة الأكثر تمويلاً ضمن شركات القائمة، إذ جمعت 500 مليون دولار من شركة (G42) في عام 2022.

كما تضم القائمة رائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، والفنان اللبناني الوليد الحلاني، ومغني الراب المصري ويجز، ومؤسسي «سعودي ريبورترز» عبدالله وعبدالعزيز بكر، وصانع المحتوى عمرو مسكون، ولاعب كرة القدم المغربي سفيان أمرابط.

وأفادت «فوربس الشرق الأوسط» بأنه، وللتأهل للقائمة، كان ينبغي للمرشحين أن تقل أعمارهم عن 30 عاماً بتاريخ 31 ديسمبر 2022، أي أن تاريخ ميلاد كل منهم من عام 1993 وما بعده، ينتمون لأي جنسية، إلا أنه يجب أن تركز الشركة أو المبادرة التي يقودها المرشح على خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.