مستهلكون: منافذ بيع كبرى تطرح تخفيضات يومية بنسب تتجاوز 50%

قال مستهلكون إن الفترة الماضية شهدت ظاهرة جديدة، تمثلت في قيام منافذ بيع كبرى بطرح تخفيضات يومية بنسب تصل إلى 50%، شملت كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية، واستمرت التخفيضات لمدة تزيد على شهر، وتميزت بتغيير السلع المخفضة بشكل يومي، مع استمرار التخفيضات على الكميات المطروحة، حتى نفاد الكميات.

وطالبوا بتعميم هذه التخفيضات لتشمل منافذ بيع أكثر، وأن يتم تطبيقها في المناسبات التسويقية الرئيسة، مثل الأعياد، والموسم الرمضاني، ومواسم السفر، والمناسبات الوطنية التي يزداد فيها التسوق، مشيرين إلى أن هذه التخفيضات تم طرحها لأسباب تتعلق بهذه المنافذ تحديداً.

في المقابل، قال مسؤولان في منافذ بيع، لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه التخفيضات خطوة جديدة في إطار التسويق، لجأت إليها منافذ بيع لفترات محددة، مع التركيز على تنويع السلع، وطرح كميات كبيرة منها، وهي مفيدة للمستهلكين والمنافذ في آن واحد.

وأوضحا أن طرح هذه التخفيضات اليومية يعتمد على علاقة المنفذ بالموردين، ووجود هامش ربح معقول يساعد على استمرار التخفيضات بشكل يومي، مع وجود عدد كبير من الموظفين يستطيعون المتابعة وتغيير العروض بشكل يومي.

وتفصيلاً، قالت المستهلكة، أمل النعيمي، إن «الفترة الماضية شهدت ظاهرة جديدة، تمثلت في قيام منافذ بيع كبرى بطرح تخفيضات يومية مختلفة بنسب تتجاوز 50%، شملت كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والغذائية، بحيث يتم تغيير السلع المخفضة بشكل يومي، على مدار أكثر من شهر، لأسباب تتعلق بهذه المنافذ، مثل الاحتفال بمرور أعوام محددة على افتتاحها في الإمارات».

وأوضحت أن «هذه التخفيضات تعطي فرصة للمستهلكين للاختيار وشراء عدد كبير من السلع بأسعار مناسبة، خصوصاً أن الكميات المطروحة للتخفيضات تكون كبيرة»، مشيرة إلى أن الكميات المحددة للتخفيضات، والتي لم تنفد، يستمر طرحها لأيام، إلى أن تنفد بالكامل.

وطالبت بتعميم هذه التخفيضات لتشمل منافذ بيع أكثر، حيث اقتصرت على عدد محدود للغاية من المنافذ، وفي مناسبات محددة، تتعلق بالمنفذ، وأن يتم تطبيقها في المناسبات التسويقية الرئيسة، مثل الأعياد، والموسم الرمضاني.

وقال المستهلك، وائل نعيم، إن «الفترة الماضية شهدت، للمرة الأولى، ظاهرة جديدة، تتمثل في قيام منافذ بيع كبرى بطرح تخفيضات يومية مختلفة، على عدد كبير من السلع الاستهلاكية والغذائية، بنسب تصل إلى 50%، ويتم تغيير السلع المخفضة بشكل يومي، واستمرت هذه الظاهرة لمدد تزيد على شهر، لأسباب تتعلق بهذه المنافذ، مثل الاحتفال بمرور أعوام معينة على افتتاحها أو بدء نشاط هذه المنافذ للمرة الأولى في الدولة».

وأوضح أن هذه التخفيضات تعطي فرصة للمستهلكين للاختيار وشراء عدد كبير بأسعار مناسبة، خصوصاً أن الكميات المطروحة للتخفيضات تكون كبيرة في بعض السلع، مشيراً إلى أن الكميات المحددة للتخفيضات التي لم تنفد يستمر طرحها لأيام إلى أن تنفد.

وطالب بتعميم هذه التخفيضات لتشمل منافذ بيع أكثر، لأنها اقتصرت على عدد قليل من المنافذ، وأن يتم تطبيقها في المناسبات التسويقية الرئيسة، مثل الأعياد، ومواسم السفر التي يزداد فيها التسوق.

وأشاد المستهلك، صالح رشدي، بقيام منافذ بطرح تخفيضات يومية تتجاوز 50% أحياناً على عدد كبير من السلع الاستهلاكية والغذائية، ويتم تغييرها بشكل يومي لمدد تزيد على شهر، مشيراً إلى أن هذه التخفيضات لأسباب تتعلق بهذه المنافذ، مثل افتتاح فرع جديد لهذه المنافذ في أماكن محددة.

وأوضح أن «هذه التخفيضات تعطي فرصة للمستهلكين للاختيار والشراء بأسعار مناسبة، خصوصاً أن كميات السلع المخفضة تكون كبيرة في معظمها، ويتم استمرار طرح الكميات إلى حين نفاد هذه الكميات».

وطالب بتعميم هذه التخفيضات لتشمل منافذ بيع عدة، وأن يتم تطبيقها في المناسبات التسويقية الرئيسة، مثل الأعياد، ومواسم السفر، والموسم الرمضاني، والمناسبات الوطنية، والإجازات الرسمية، التي يزداد فيها التسوق بصفة عامة.

بدوره، قال المسؤول في أحد منافذ البيع، راجيف تمارا، إن «هذه التخفيضات آلية جديدة في إطار التسويق، لجأت إليها منافذ لفترات محددة، مع التركيز على تنويع السلع، وطرح كميات كبيرة منها».

وأوضح أن طرح هذه التخفيضات يعتمد على علاقة المنفذ بالموردين، ووجود هامش ربح معقول، يساعد على استمرار التخفيضات بشكل يومي لفترات محددة.

في السياق نفسه، أكد المسؤول في منفذ بيع آخر، علي داوود، أن «هذه العروض تعد مفيدة للمستهلكين، لأنها توسع فرص الاختيار بين السلع المخفضة، بشكل كبير، كل حسب احتياجاته، كما تساعد المستهلكين على شراء عدد كبير من السلع التي يحتاجونها بأسعار مخفضة، وفي الوقت نفسه تصب في مصلحة المنافذ، لأنها تزيد مبيعاتها بشكل كبير، وتجذب مستهلكين جدداً، وتدعم ولاء المستهلكين القدامى».

ونوه إلى أن طرح هذه التخفيضات يتطلب علاقة وثيقة مع الموردين، ووجود عدد كبير من الموظفين، يستطيعون المتابعة وتغيير العروض بشكل يومي.

التخفيضات تشمل كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية وتستمر لمدة تزيد على شهر.