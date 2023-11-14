2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 430 مبايعة بقيمة 2.24 مليار درهم، منها 106 مبايعات لأراض بـ1.31 مليار درهم، و324 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 930.64 مليون درهم، في حين سجلت الرهونات 421.15 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 48 هبة بقيمة 91.5 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 201.82 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، فيما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بـ143.5 مليون درهم بمنطقة «جزيرة 2». وتصدرت «الخليج التجاري»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 35 مبايعة بـ65.88 مليون درهم.