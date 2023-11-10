أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.31 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة قاربت 1.31 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقارات والمالية والبنوك، وتنفيذ صفقات كبرى على سهم شركة تعليم القابضة.

وتوزعت السيولة بواقع 909.5 ملايين درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و403.72 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 296.77 مليون سهم عبر أكثر من 16.5 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.9% إلى 3929.41 نقطة، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي (فادجي) بنسبة 0.17% إلى 9528.95 نقطة.

وانخفض مؤشر سوق دبي، بالتزامن مع انخفاض سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 0.42% عند مستوى 7.12 دراهم. كما تراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.6% عند 6.8 دراهم، وبتداولات تجاوزت 46.38 مليون درهم.

وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.56%، فيما ارتفع سهم «الأنصاري للخدمات المالية» بنسبة 1.75% عند 1.16 درهم، بعد إعلانها تحقيق أرباح بقيمة 124.5 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وكان أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، سهم «الخليج للملاحة»، بتداولات قاربت 106.366 ملايين درهم.

وشهد سوق دبي المالي خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقة كبرى على سهم «تعليم القابضة»، بقيمة 116 مليون درهم على 30 مليون سهم بسعر 3.87 دراهم للسهم الواحد.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنهاية تعاملات الخميس، مع هبوط سهم «مجموعة أغذية» 3.7%، تلاه سهم «إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ» بنسبة 3.7%، ثم سهم «الجرافات البحرية» بنسبة 1.75%.

وكان سهم «العالمية القابضة» أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة في السوق بقيمة 234.1 مليون درهم.