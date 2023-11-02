41.9 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي»

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 41 ألفاً و952 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، منها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري للخدمات المالية»، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية السوق واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق بيانات سوق دبي المالي، توزّعت الحسابات الجديدة بواقع 3608 حسابات جديدة في أكتوبر الماضي، و3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، بحسب البيانات، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 9329 حساباً، ثم «بي إتش إم كابيتال» بنحو 8272 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 6877 حساباً، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ4706 حسابات، و«الدولية للأوراق المالية» بـ3239 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» بواقع 2420 حساباً.

وجاءت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» في المركز الثامن بنحو 1341 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 1007 حسابات، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» بـ867 حساباً، و«أرقام للأوراق المالية» بـ769 حساباً، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بـ594 حساباً، و«شروق للأسهم والسندات» بـ550 حساباً، و«اتش أس بي سي» بـ541 حساباً، و«الأنصاري للخدمات المالية» بـ421 حساباً.

من ناحية أخرى، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 3.32 ملايين صفقة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، على عدد 94.6 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 175.9 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية «هيرميس الإمارات» على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الفترة المذكورة بنسبة 18.88% أو ما يعادل 33.2 مليار درهم، ثم «بي إتش إم كابيتال» بحصة 16.2% توازي 28.4 مليار درهم، وثالثاً «أرقام سيكيورتيز» بنحو 20.1 مليار درهم أو ما نسبته 11.4%، و«الإمارات دبي الوطني» بـ14.1 مليار درهم بنسبة 8.02%.

وجاءت شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في المركز الخامس بنحو 11.7 مليار درهم أو ما نسبته 6.68%، و«الرمز كابيتال» بنحو 11.15 مليار درهم وبنسبة 6.34%، و«إكس كيوب - صانع سوق» بـ8.9 مليارات درهم أو ما نسبته 5.1%، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» بـ5.39 مليارات درهم، بحصة 3.07%.

• «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» استحوذت على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة.