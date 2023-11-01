9.5 مليارات درهم مبيعات الذهب في الإمارات خلال 9 أشهر

كشف مجلس الذهب العالمي أن مبيعات الذهب في الإمارات بلغت نحو 38 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بقيمة بلغت 9.5 مليارات درهم. وذكر المجلس في تقرير أصدره، أمس، حول اتجاهات الطلب على الذهب، أن المجوهرات استحوذت على 78% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات من الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي، بعد أن بلغ حجم مبيعاتها نحو 29.5 طناً، في حين بلغت حصة الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب 22% من إجمالي مبيعات الذهب في الإمارات خلال الفترة نفسها بارتفاع 31%. وأشار التقرير إلى استقرار إجمالي حجم مبيعات الذهب في الدولة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً 12.5 طناً.

ونما حجم مبيعات الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 57%، ليصل إلى 3.3 أطنان، مقارنة بنحو 2.1 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت مبيعات المجوهرات في الإمارات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر نحو 9.2 أطنان، مقابل 10.7 أطنان خلال الفترة نفسها من العام الماضي.