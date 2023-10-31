429.67 مليار درهم قيمة 116 ألف تصــرف عقـاري في دبي خلال 9 أشهر

حققت التصرفات العقارية في إمارة دبي نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 36.7% من حيث القيمة، و33.8% من حيث عدد التصرفات، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وذلك وفق البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي أظهرت أن التصرفات العقارية في الإمارة وصلت إلى 116 ألفاً و116 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 429.67 مليار درهم، في مؤشر لاستدامة النمو والمرونة الكبيرة في السوق العقارية للإمارة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، والمكانة العالمية لدبي وبنيتها التحتية المتطورة، التي باتت تشكل ركيزة مهمة لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على كل المستويات.

وشهدت الاستثمارات العقارية خلال الفترة المذكورة نمواً مطرداً بعد تسجيل 109 آلاف و186 استثماراً عقارياً بقيمة 278.7 مليار درهم، يمتلكها 81 ألفاً و669 مستثمراً، بنمو بلغ 50.3% من حيث القيمة، و33.3% من حيث عدد الاستثمارات، و37.4% من حيث عدد المستثمرين، الأمر الذي يؤكد جهود «أراضي دبي» ورؤيتها الاستراتيجية ومساعيها إلى تعزيز الريادة العالمية في الاستثمار العقاري، من خلال تقديم خدمات عقارية استباقية وتشريعات وبيانات متكاملة، وترسيخ شراكات فاعلة وبنية تحتية رقمية رائدة تسهم في استقطاب الاستثمارات العقارية بشكل واسع.

وشكلت استثمارات المرأة 32 ألفاً و557 استثماراً من مُجمل الاستثمارات بقيمة 62.38 مليار درهم تمتلكها 27.120 ألف امرأة، بنمو 36.1% من حيث عدد الاستثمارات، و53.8% من حيث القيمة، و38.2% من ناحية عدد المستثمرات مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وفي ما يتعلق بأعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية في سوق دبي خلال الفترة نفسها، تصدّرت منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بعدد تصرفات 10 آلاف و351 تصرفاً، تلتها مناطق: «مرسى دبي» 9071 تصرفاً، و«الخليج التجاري» 7414 تصرفاً، و«وادي الصفا 5» 5602 تصرفاً، و«المركاض» 5538 تصرفاً، و«الثنية الخامسة» 5437 تصرفاً، و«برج خليفة» 5220 تصرفاً، و«الخيران الأولى» 4567 تصرفاً، و«حدائق الشيخ محمد بن راشد» 4195 تصرفاً، و«جبل علي الأولى» 3737 تصرفاً.

واستحوذت منطقة «مرسى دبي» على صدارة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية بإجمالي تصرفات بلغ 36.7 مليار درهم، تلتها مناطق: «نخلة جميرا» 28.51 مليار درهم، و«جبل علي الصناعية الأولى» 27.93 مليار درهم، و«وادي الصفا 3» 25.33 مليار درهم، و«الخليج التجاري» 20.08 مليار درهم، و«برج خليفة» 17.86 مليار درهم، و«المركاض» 14.53 مليار درهم، و«الخيران الأولى» 13.81 مليار درهم، و«حدائق الشيخ محمد بن راشد» 13.6 مليار درهم، و«جبل علي الأولى» 12.91 مليار درهم.

ومن حيث أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات العقارية، جاءت «مرسى دبي» في الصدارة بعدد 1186 رهناً عقارياً، تلتها كل من: «الثنية الخامسة» 879 رهناً، و«البرشاء جنوب الرابعة» 879 رهناً، و«برج خليفة» 874 رهناً، و«جبل علي الأولى» 789 رهناً، و«العوير الأولى» 743 رهناً، و«حدائق الشيخ محمد بن راشد» 665 رهناً، و«الخليج التجاري» 652 رهناً، و«وادي الصفا 5» 629 رهناً، و«نخلة جميرا» 526 رهناً.

وتصدّرت منطقة «جبل علي الصناعية الأولى» القائمة من حيث قيمة الرهونات العقارية بنحو 27.78 مليار درهم، وتلتها مناطق: «وادي الصفا 3» 14.97 مليار درهم، و«جبل علي الأولى» 6.96 مليارات درهم، و«نخلة جميرا» 6.19 مليارات درهم، و«مرسى دبي» 5.02 مليارات درهم، و«الخليج التجاري» 4.11 مليارات درهم، و«المركاض» 3.45 مليارات درهم، و«الخيران الأولى» 3.04 مليارات درهم، و«البرشاء جنوب الرابعة» 2.41 مليار درهم، و«برج خليفة» 2.24 مليار درهم.

• 27.12 ألف امرأة يستحوذن على 32.5 ألف استثمار بقيمة 62.38 مليار درهم.

• 109 آلاف استثمار عقاري جديد بقيمة 278.7 مليار درهم يمتلكها 81.6 ألف مستثمر.

النتائج الإيجابية المستدامة

أكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أهمية النتائج الإيجابية المستدامة التي يحققها القطاع العقاري في دبي، ودورها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، سعياً إلى تعزيز مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، وفقاً لأجندة اقتصادية طموحة واستباقية تعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات العالمية.

وقال بن مجرن: «القطاع العقاري لا يسهم فقط في ترسيخ مكانة دبي على أنها وجهة عقارية مثالية ورائدة، بل يتخطى ذلك ليشكل دافعاً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وإحداث نقلات نوعية في التنمية المستدامة».