سوق أبوظبي يربح 19 مليار درهم ويحقق أكبر مكاسب يومية في 10 أسابيع

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه وربح رأسماله السوقي نحو 19 مليار درهم، ليحقق أكبر وتيرة صعود يومية منذ قرابة شهرين ونصف الشهر، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع «المالية» و«الاتصالات» و«العقار».

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أبوظبي ودبي بختام تعاملات أمس نحو 3.526 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و666.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.33 مليار درهم، موزعة بواقع 889.02 مليون درهم في سوق أبوظبي، و441.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 392.3 مليون سهم عبر تنفيذ 23.9 ألف صفقة. وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» رابحاً نحو 0.79% إلى مستوى 9553.59 نقطة، ليحقق المؤشر أكبر وتيرة مكاسب في يوم واحد منذ الثامن من أغسطس الماضي، بينما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3937.46 نقطة. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «إي آند» بنسبة 3.2%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 226.8 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.02% عند 400.6 درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع «إعمار العقارية» بنسبة 0.56% ليغلق عند 7.09 دراهم مع تصدره قائمة الأنشط من حيث القيم بسيولة جاوزت 98.4 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» جاذباً أكثر من 76.5 مليون درهم، وأغلق مستقراً دون تغيير عند 7.09 دراهم.