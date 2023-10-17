«أسعفني» و«التطبيب عن بعد» في جيتكس 2023

تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض جيتكس غلوبال 2023، بثلاث خدمات رقمية مهمة تحت شعار، «إسعاف مستدام.. مستقبل أفضل للإنسانية» وهي خدمة «أسعفني» و«التطبيب عن بعد» و«تطبيق إسعاف دبي».

وحول خدمة «أسعفني»، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبدالكريم جلفار: «نسعى لزيادة الوعي المعرفي الإسعافي في المجتمع وصولاً للحفاظ على سلامة أفراده من خلال برامج تطوعية متخصصة تعزز مفهوم المواطنة الإيجابية في المجتمع ويهدف البرنامج إلى تنشيط دور المتطوع المتدرب في العمليات الإسعافية لتقديم خدمات الإسعاف للحالات البسيطة حسب تفرغه وقربه من الحالة المطلوبة، عن طريق ربط المتطوع بالبرنامج لتحديد موقع البلاغ.

وأكد أن المنتسبين للبرنامج خضعوا لاختبارات اجتياز عدة للحصول على رخصة التطوع الإسعافي.

أما برنامج «التطبيب عن بعد - Tele-EMS» فأوضح جلفار أن هذا المشروع يعتبر من أهم مشاريع المؤسسة المستحدثة، ويعتمد على تواجد طبيب طوارئ في غرفة العمليات على مدار اليوم يوجه الطاقم الطبي لتقديم الرعاية المتقدمة في الميدان عن طريق التواصل المباشر مع الطاقم الإسعافي في موقع البلاغ والذي يعتبر من أحدث الخدمات لتحسين تقديم خدمات الرعاية الإسعافية حيث يساعد الطبيب والطاقم الإسعافي على تقديم أفضل رعاية متقدمة للحالات وإعطاء المريض جرعات الأدوية اللازمة تحت إشراف الطبيب ما أسهم في رفع نسبة الحالات التي تم إنقاذها في الموقع.

وقال جلفار، إن المؤسسة تسعى جاهدة لتطوير خدماتها الإلكترونية لذلك ضمّنت تطبيق «إسعاف دبي» في مشاركتها في المعرض، والذي يعتبر منصة إلكترونية شاملة تلبي احتياجات المجتمع والذي سيمكن الزوار من التعرف على خدمات الطب الطارئ التي تقدمها المؤسسة بالإضافة لخدمات المتعاملين بطريقة سلسة تتماشى مع توجهات الحكومة في ترسيخ الشعور بشمولية جودة الحياة في دبي.

وعبر جلفار عن فخره بكل ما تقدمه دبي للبشرية في مجال التكنولوجيا حيث إن وجود هذا الكم من العارضين تحت سقف واحد يعتبر فرصة عبقرية للتواصل وتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الخدمات الإلكترونية تتيح للمشاركين اكتشاف آفاق جديدة لتطوير البنية الرقمية للخدمات ليس على مستوى الإمارة فحسب بل بشكل شمولي على مستوى الدولة يواكب تطورات العصر وتطلّعات المتعاملين، وصولاً لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

• مشعل جلفار: إخضاع المنتسبين للبرنامج لاختبارات اجتياز للحصول على رخصة التطوع الإسعافي.