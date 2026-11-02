«دبي الصحية» تُطلق «يُمناك» لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين

أعلنت «دبي الصحية» - ضمن مبادرات «بُناة المدينة»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي أُطلِقت عام 2014 بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي - عن إطلاق مبادرة «يُمناك»، لتجمع المبادرة خدمات الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والإسكان والنقل، وصُممت استجابةً لاحتياجات كبار المواطنين في دبي، استناداً إلى آرائهم وملاحظاتهم وتطلعاتهم، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الرعاية والدعم اللازم وتعزيز جودة حياتهم ورفاههم. وجاءت تسمية المبادرة لتعكس معاني الدعم والمساندة والقرب من كبار المواطنين، إذ تشير التسمية إلى اليد اليمنى بوصفها رمزاً للعون والسند.

وتم إطلاق المبادرة في أبراج الإمارات، بحضور كل من الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، والمدير العام لهيئة الصحة في دبي، الدكتور علوي الشيخ علي، ومدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، والمدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف.

وأكد الدكتور علوي الشيخ علي أن مبادرة «يُمناك» تنسجم مع اهتمام دبي البالغ بكبار المواطنين، وحرصها الشديد على تمكينهم من مواصلة حياتهم بكل طمأنينة، من خلال خدمات استباقية ومترابطة ترتكز على احتياجاتهم الفعلية ودعم المبادرات المعززة للصحة والوقاية، بما ينعكس إيجاباً على صحتهم ورفاههم وجودة حياتهم».

وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن مبادرة «يُمناك»تعكس حرصها على صون مكانة كبار المواطنين، وتعزيز جودة حياتهم، تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم الممتدة في بناء المجتمع.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة: «في كل خدمة ومشروع ومبادرة تصممها بلدية دبي يبقى كبار المواطنين من ضمن أولوياتنا الرئيسة، وهدفنا دوماً توفير أفضل تجربة لهم وتيسير وصولهم لخدماتنا».

وتوفّر مبادرة «يُمناك» لكبار المواطنين في دبي، ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والاجتماعية والسكنية وخدمات النقل، بالتعاون مع ست جهات في دبي. وفي إطار المبادرة، تقدّم «دبي الصحية» الرعاية الصحية المنزلية، بما في ذلك زيارات الأطباء والرعاية التمريضية وخدمات طب الأسنان والعلاج الطبيعي، إلى جانب توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتتولى هيئة الصحة في دبي تنظيم الخدمات الصحية والإشراف عليها، فيما توفر شركة «المظلة هيلثكير مانجمنت» خدمات التمريض المنزلي والمعدات الطبية للمستفيدين المؤهلين، وتوفر «دبي الصحية» والجهات المشاركة برنامجاً تدريبياً لأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية لكبار المواطنين، يهدف إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتقديم رعاية عالية الجودة، وتوفر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خدمة النقل غير الطارئ بين المنزل والمستشفى للمرضى ذوي القدرة المحدودة على الحركة، كما تقدم هيئة تنمية المجتمع بدبي خدمات الدعم الاجتماعي لكبار المواطنين، بما في ذلك بطاقة «ذخر» التي يمكن الحصول عليها عبر تطبيق «دبي الآن»، إضافة إلى المنفعة المالية لمقدمي الرعاية المستحقين، وخدمة «وليف»، التي توفر رعاية منزلية شاملة لكبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم.

وتشمل المبادرة خدمات الإسكان، حيث تتولى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تقييم احتياجات كبار المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة على منازلهم، وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حسن الشحي: «تجسّد مبادرة (يُمناك) حرصنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة لكبار المواطنين، تقديراً لعطائهم ومكانتهم في المجتمع.

وأكد مشعل عبدالكريم جلفار أن مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المبادرة ستكون من خلال توفير خدمة متخصصة لنقل كبار المواطنين بين منازلهم والمنشآت الصحية في إمارة دبي، من خلال تخصيص مركبات إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية التي تراعي أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم الفردية.

وقال الدكتور عامر شريف: «تسهم مبادرة (يُمناك) في تيسير وصول كبار المواطنين إلى مجموعة من الخدمات التي تقدمها (دبي الصحية)، تشمل الرعاية الصحية المنزلية وتوصيل الأدوية، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية، بما يوفر لهم دعماً متكاملاً، ويجسّد رؤيتنا للارتقاء بصحة الإنسان».