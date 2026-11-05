«إسعاف دبي» تستعرض تجربتها في التحول الصحي والابتكار في المؤتمر العالمي للمستشفيات بكوريا الجنوبية

شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بوفد برئاسة المدير التنفيذي للمؤسسة مشعل عبدالكريم جلفار، في أعمال النسخة التاسعة والأربعين من المؤتمر العالمي للمستشفيات (World Hospital Congress 2026)، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، بحضور أكثر من 200 عضوية من القيادات والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي يمثلون أكثر من 80 دولة، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية في تطوير أنظمة الرعاية الصحية، ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية في مجالات القيادة والتحول الصحي والابتكار والتقنيات الطبية المتقدمة.

وجاءت مشاركة المؤسسة في هذا الحدث العالمي في إطار توجهاتها لتعزيز حضورها الدولي، والمساهمة في الحوارات المتخصصة حول مستقبل الرعاية الصحية، واستعراض تجربة دبي في تطوير الخدمات الطبية الطارئة، إلى جانب الاطلاع على النماذج والممارسات الرائدة عالمياً، وبحث فرص التعاون والشراكات التي تسهم في تطوير منظومتها .

وشهد المؤتمر مشاركة فاعلة لوفد المؤسسة في عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل القيادية والعروض البحثية المتخصصة، تناولت التحول في أنظمة الرعاية الصحية، والقيادة الإنسانية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين مسارات الرعاية، والابتكارات الرقمية في خدمات الإسعاف والطب الطارئ، فضلاً عن تعزيز الصحة النفسية والرفاه الوظيفي للعاملين في خط الدفاع الأول .

وشارك مشعل عبدالكريم جلفار في جلسة حوارية دولية بعنوان «تحويل الرعاية الصحية اليوم: إعادة التفكير في الرعاية والقيادة والأنظمة» جمعت نخبة من القيادات الصحية العالمية لاستعراض نماذج متنوعة في تطوير الرعاية الصحية، شملت شبكات الرعاية المتكاملة، والمنظومات الوطنية لرعاية مرضى السرطان، وأنظمة الاستجابة الطبية الطارئة المتقدمة.

وركزت الجلسة على أهمية إعادة تصميم الأنظمة الصحية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات، والتعامل مع تحديات القوى العاملة الصحية، والاستجابة لتطلعات المرضى واحتياجاتهم المتغيرة، من خلال تبني نماذج قيادية ترتكز على الرعاية الإنسانية والتعاطف والتواصل الفعّال، وتحقيق التكامل بين الهياكل التنظيمية والعمليات التشغيلية والثقافة المؤسسية.

واستعرض جلفار خلال الجلسة تجربة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في تطوير منظومة متقدمة للرعاية الطبية الطارئة، تقوم على وضع المريض كأولوية ، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز سرعة الاستجابة، وتحسين جودة التدخلات الطبية، وتحقيق التكامل بين الفرق الإسعافية والمستشفيات، بما يضمن استمرارية الرعاية منذ لحظة تلقي البلاغ وحتى وصول المريض إلى المستشفى.

وأكد جلفار أن التحول الحقيقي في الرعاية الصحية لا يُقاس فقط بمدى تطور التقنيات والأنظمة، وإنما بقدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المرضى، مشيراً إلى أن القيادة الإنسانية تشكل عنصراً أساسياً في بناء منظومات صحية أكثر مرونة واستدامة، وأن تطوير الخدمات الإسعافية يتطلب تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والجودة الطبية والبعد الإنساني للرعاية.

وقال: «إن تجربة دبي في تطوير منظومتها الإسعافية تجسد رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها، وأرساء نموذج متقدم قادر على تحويل الرؤى إلى إنجازات واقعية ملموسة . ونحن في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نؤمن بأن كل ثانية في الاستجابة تمثل فرصة لإنقاذ حياة، وأن الابتكار الحقيقي يبدأ من فهم احتياجات المريض، وإعادة تصميم الخدمات والعمليات بما يحقق أفضل النتائج الصحية ويعزز ثقة المجتمع في منظومة الرعاية الطبية الطارئة».

وفي محور الابتكار والتحول الرقمي، شاركت الدكتورة شمسة عبدالله علي حماد بن حماد في إدارة جلسة حوارية متخصصة بعنوان «مسارات الرعاية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: عمليات أكثر ذكاءً ونتائج أفضل» تناولت التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في أساليب تقديم الرعاية الصحية، ودوره في دعم التدخل المبكر، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الانتقال نحو نماذج رعاية أكثر استباقية تتمحور حول المريض.

وناقشت الجلسة تطبيقات عملية للتقنيات الذكية في القطاع الصحي، شملت تصنيف المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي، والمراقبة الطبية عن بُعد، وواجهات التفاعل القائمة على معالجة اللغة الطبيعية، والفحص المعرفي، والكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب دور هذه التطبيقات في تحسين كفاءة العمليات السريرية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد.

وشهد البرنامج في دورته لعام 2026 مشاركة أكثر من 200مشاركا من القيادات الصحية الواعدة يمثلون 80 دولة وإقليماً، ضمن برنامج دولي يهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية، وإعداد جيل جديد من القادة القادرين على التعامل مع التحولات والتحديات المستقبلية في القطاع الصحي.