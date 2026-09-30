"إسعاف دبي" تستعرض مركبة "سند" متعددة المهام على الطرق الوعرة

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف "إسعاف دبي" أنها ستعرض أحدث ابتكاراتها خلال مشاركتها في معرض EMS World Expo 2026، الذي يُقام في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر فيOrange County Convention Center، وتقدّم المؤسسة أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالمي «سند» "وحدة الدعم الميداني"، وهي مركبة -متعددة المهام- تُعد الأولى من نوعها عالميا، مصممة للطرق الوعرة، بما يعزز قدرات الاستجابة والوصول إلى المواقع الصعبة.

بدأت "سند" بفكرة وتصميم من إسعاف دبي، وتحولت بالتعاون مع شركائه في التصنيع إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل. وشمل هذا التعاون كلًا من: TORSUS وFERNO وBristol وFrestems وWhelen وAcetech وUXE.

وسيحظى زوار المعرض بفرصة التعرّف عن قرب على "سند" والاطلاع على إمكاناتها وتجهيزاتها، من خلال عروض توضيحية يومية ضمن جناح FERNO، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تجهيزات خدمات الطوارئ الطبية، والتي أسهمت بدور رئيسي في تطوير المقصورة الطبية المتكاملة للمركبة.

وانطلاقًا من رؤية تعزز الوصول والاستجابة في مختلف الظروف، صُممت "سند" لتلبية متطلبات مجموعة واسعة من المهام وسيناريوهات الاستجابة التي تتجاوز قدرات مركبات الإسعاف التقليدية، إذ تجمع في مركبة واحدة بين قدرات ميدانية متقدمة للوصول إلى المرضى في المواقع التي يصعب على مركبات الإسعاف التقليدية الوصول إليها، بما في ذلك المنحدرات الجبلية والطرق الصحراوية ومناطق الكوارث، ومقصورة طبية متكاملة التجهيزات تتيح تقديم مستوى متقدم من الرعاية للحالات الحرجة فور الوصول.

كما تدعم «سند» مهام الاستجابة للكوارث الطبيعية والحوادث واسعة النطاق وعمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب الحالات الطبية الطارئة اليومية، مع توفير الإمكانات والتجهيزات الطبية المتقدمة اللازمة لرعاية الحالات الحرجة.

رفع كفاءة الاستجابة الميدانية

تعزز "سندط من قدرات فرق الطوارئ والاستجابة للكوارث في الوصول إلى المواقع التي يصعب على مركبات الإسعاف التقليدية بلوغها، بما يدعم سرعة الوصول إلى المرضى في مختلف الظروف، سواء ارتبطت التحديات بطبيعة الموقع، أو بحوادث واسعة النطاق، أو بالكوارث الطبيعية.

وتتسع المركبة لما يصل إلى 14 شخصا، بمن فيهم مريضان على نقالتين، كما تضم أنظمة ذكية للمراقبة والتتبع وإدارة المعدات، بما يمكّنها من العمل كوحدة طبية ميدانية متكاملة تتجاوز مهمتها نقل المرضى، وتسهم في تسريع تقديم الرعاية في الحالات التي تمثّل فيها كل دقيقة عاملًا حاسمًا.

إنجاز يجسّد نهج "دبي الأفعال"

يعكس تطوير سند نهج "دبي الأفعال"، المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في عام 2026، والتي تقوم على تحويل الأفكار الطموحة إلى إنجازات ملموسة بسرعة وكفاءة، دون المساومة على جودة التنفيذ.

وتجسيدًا لهذا النهج، تحوّلت "سند" في وقت قياسي من فكرة طموحة إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل، في إنجاز يعكس قدرة إسعاف دبي على ترجمة الأفكار إلى حلول عملية تعزز منظومة الاستجابة للطوارئ.

"سند" ثمرة خبرات متكاملة

استند تطوير سند وتجهيزها إلى تعاون متكامل مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة، أسهمت كل منها بخبراتها وتقنياتها في أحد المكونات الرئيسة للمركبة.

وأثمر هذا التعاون عن تطوير سند بمنظومة متكاملة من القدرات والتجهيزات، تشمل نظام دفع رباعي دائم، ونظام تعليق هوائي قابل للتعديل إلكترونيا، ونظام تحميل بمواصفات عسكرية، إلى جانب أنظمة ذكية للإضاءة والتتبع وإدارة المعدات، وأنظمة متقدمة لمراقبة موقع الاستجابة والمقصورة الداخلية، بما يجمع بين الجاهزية الميدانية والقدرات الطبية المتقدمة.