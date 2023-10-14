3 فعاليات جديدة في «إكسباند نورث ستار» بدبي

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن فعاليات جديدة ستقام ضمن معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم، الذي تستضيفه الغرفة في «دبي هاربر» خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأن الفعاليات الجديدة، التي ستنظم في الحدث المقرر أن يجمع الشركات الناشئة الأبرز في العالم مع المبتكرين والمستثمرين ورواد وقادة الأعمال الناجحين، تشمل كلاً من «إنديا سنترال»، و«آسيا فاست 100»، و«أفريكا فاست 100».

ويعتبر «إنديا سنترال» أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند، حيث يتوقع مشاركة 300 شركة ناشئة هندية، علماً أن الهند تحتضن أكثر من 90 ألف شركة ناشئة وأكثر من 100 شركة مليارية.

ويضم «إكسباند نورث ستار» أيضاً معرضي «آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100»، ويجمع كل منهما 100 من أفضل الشركات الناشئة في كل من القارتين الآسيوية والإفريقية.

ويأتي تنظيم معرضي «آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100» بعد حملات ترويجية خارجية، إضافة إلى تنظيم سلسلة من فعاليات التواصل مع 10 من أكبر الوجهات في آسيا وإفريقيا.