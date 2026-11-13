اتفاقية تمكن الشركات العائلية من توظيف الذكاء الاصطناعي

أبرمت غرف دبي، اتفاقية تعاون مع جامعة تورنتو الكندية، ممثلة في كلية روتمان للإدارة، والتي تعد من أبرز الجامعات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، لإطلاق برنامج تنفيذي متخصص يهدف إلى تمكين قادة الشركات العائلية في دبي من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير أعمال شركاتهم، وتعزيز كفاءتها التشغيلية وتنافسيتها، ودعم استدامتها عبر الأجيال.

وذكرت الغرف في بيان أنه خلال زيارة وفدها إلى كندا برئاسة مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، تم توقيع الاتفاقية من قبل نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، والأستاذ والعميد بالإنابة في كلية روتمان للإدارة، جوزيف ميلنر.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع كلية روتمان للإدارة، برنامج «الذكاء الاصطناعي المساعد لقادة الشركات العائلية»، الذي يستهدف قادة الشركات العائلية وقيادات الصف الثاني بالشركات العائلية.

ويركز البرنامج على ربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالأولويات الاستراتيجية لهذه الشركات، بما يدعم نموها طويل الأمد، ويعزز الحوكمة ونقل المعرفة المؤسسية بين الأجيال وإعداد القيادات المستقبلية.

ويمتد البرنامج على مرحلتين، تتضمن الأولى تدريباً حضورياً في دبي، يجمع بين الجلسات التفاعلية ودراسات الحالة وورش العمل التطبيقية، فيما تشمل المرحلة الثانية ثلاثة أيام في تورنتو، تتيح للمشاركين الاطلاع ميدانياً على تجارب شركات ومؤسسات في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها وحوكمتها، كما يتناول البرنامج خمسة محاور رئيسة.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتوسيع الشراكات المعرفية الدولية لتأهيل قادة أعمال قادرين على تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقات تحقق قيمة ملموسة».

من جهته، قال الأستاذ والعميد بالإنابة في كلية روتمان للإدارة، جوزيف ميلنر: «يسعدنا التعاون مع غرف دبي لمساعدة قادة الشركات العائلية على استكشاف سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة لتحفيز الابتكار، وتعزيز التنافسية، وترسيخ مقومات نجاح شركاتهم على المدى الطويل وعبر الأجيال».