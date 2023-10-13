1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.4 مليار درهم. وأفاد التقرير اليومي للتصرفات بتسجيل 342 مبايعة بقيمة 1.02 مليار درهم، منها 35 مبايعة لأراض بقيمة 461.23 مليون درهم، و307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 560.46 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 410.77 ملايين درهم، وشهدت الهبات تسجيل 19 هبة بقيمة 31.35 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118.89 مليون درهم في منطقة «القوز الصناعية الثانية»، تلتها مبايعة بقيمة 65.92 مليون درهم في منطقة «القوز الثانية»، ثم مبايعة بـ64.5 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3».

وتصدرت منطقة «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 8.26 ملايين درهم، تلتها منطقة «الحبية الخامسة» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 10.93 ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم في منطقة «زعبيل الأولى» كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة «برج خليفة»، وأخيراً مبايعة بقيمة 10.65 ملايين درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 38.48 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 49.66 مليون درهم، وثالثة في منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 22 مبايعة بـ47.62 مليون درهم.