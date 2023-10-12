فنادق دبي تسجل أعلى إشغال في سبتمبر منذ 2016

سجلت السوق الفندقية في دبي أعلى معدل إشغال لشهر سبتمبر الماضي منذ عام 2016، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن شركة "كوستار" المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق العقارات.

وأشارت "كوستار" إلى إن متوسط إشغال فنادق دبي في سبتمبر 2023، بلغ 77.6%، بزيادة 10%، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022.

كما ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية بنسبة 2.7% في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 457.21 درهم، فيما صعدت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 13.5% إلى 354.94 درهم.

وقالت "كوستار"، إنه إضافة إلى معدل الإشغال المرتفع، كان متوسط سعر الغرفة اليومي هو الأعلى في دبي لشهر سبتمبر منذ عام 2017.

وأظهرت البيانات اليومية أعلى مستويات الإشغال خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر سبتمبر، وفي مقدمتها يوم الجمعة 29 سبتمبر (93.1%)، الذي كان عطلة رسمية في دولة الإمارات بمناسبة المولد النبوي الشريف، فيما ظل معدل الإشغال في دبي أعلى من مستوى 70% طوال الشهر باستثناء ثلاثة أيام.