انطلاق أعمال البناء لمشروع «خليج الجنوب»

أعلنت «دبي الجنوب للعقارات» عن انطلاق أعمال البناء للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع «خليج الجنوب»، وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن تعيين «جينكو للمقاولات العامة» لتتولى مهام عمليات البناء لهذا المشروع المميز.

وأعلنت «دبي الجنوب للعقارات» أيضاً عن إطلاق المرحلة الثالثة المقرر إنجازها في الربع الثالث من 2026، وفي ضوء الاهتمام الكبير من المشترين تعمل الشركة على تسريع إطلاق المراحل المستقبلية. وتضم المرحلة الثالثة 213 وحدة تتألف من 40 فيلا مكونة من ثلاث غرف، و88 فيلا من أربع غرف، إضافة إلى 54 فيلا من خمس غرف، و31 فيلا فاخرة من خمس إلى سبع غرف.

ويقع المشروع في قلب المنطقة السكنية بدبي الجنوب على امتداد شارع إكسبو، وسيضم أكثر من 800 فيلا وتاون هاوس واسعة، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة يبلغ طولها كيلومتر واحد، وممشى بطول ثلاثة كيلومترات على الواجهة المائية يضم مقاهي وشواطئ متعددة ومركز المجمّع ومراكز للياقة البدنية وحدائق خاصة. يضاف إلى ذلك مركز للتسوق ونوادٍ خاصة للأطفال ونادي الرياضات المائية وحمامات السباحة، فضلاً عن حدائق خاصة حول البحيرة وشواطئ خاصة، والعديد من الخدمات والمرافق الأخرى التي تضمن أسلوب حياة فاخراً للمقيمين ضمن المشروع وفي دبي الجنوب.